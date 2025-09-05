Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Νιώθω ανακούφιση που τελείωσε η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη»

Στην δικαστική οδό που ακολούθησε η υπόθεση του συναδέλφου της, Πέτρου Φιλιππίδη και τον τρόπο που την βίωσε η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους όταν βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Παρασκευής, στη δημόσια τηλεόραση.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε μεταξύ άλλων ότι νιώθει δικαιωμένη με τον τρόπο που εξελίχθηκε η πολύκροτη υπόθεση του συναδέλφου της. Παράλληλα, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους υπογράμμισε ότι όλη η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν μία πολύ δύσκολη ψυχικά περίοδος για την ίδια.

«Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη ψυχικά για όλους και τώρα τελείωσε. Δεν έχει περάσει ακόμα τόσος καιρός ώστε να κάτσουν καλά τα πράγματα για να είμαι σίγουρη ως προς το τι μένει απ’ αυτό, σίγουρα όμως μια ανακούφιση προς το παρόν. Ότι δηλαδή έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Αυτό είναι προς το παρόν», παραδέχθηκε, αρχικά, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια.

«Μαθήματα δεν ξέρω αν πήρα από αυτό, περισσότερο κοινωνικά μαθήματα τα οποία δεν είναι και όλα θετικά. Δηλαδή είναι λίγο αρνητικά τα κοινωνικά μαθήματα. Το πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδρομή, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί κάτι να πάει στα δικαστήρια… Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή. Κάποια στιγμή το παίρνεις απόφαση, δηλαδή κατατάσσεις τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες. Σ’ αυτούς που σε ενδιαφέρει τι θα πουν και σ’ αυτούς που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου τι θα πουν, οι περισσότεροι είναι αυτοί, έτσι και πορεύεσαι»,.

«Έχω έναν μηχανισμό, που προς το παρόν με βοηθάει, δίνοντας στον εαυτό μου μια μέρα να το ζήσω και μετά λέω “ok, τελείωσε, προχώρα τώρα”. Υπάρχει το συναίσθημα ότι “τελείωσε”, αυτή είναι η ανακούφιση», παραδέχτηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Ανακούφιση ένιωσες, δικαίωση ένιωσες;» ρώτησε την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος κι εκείνη απάντησε καταφατικά, χωρίς να προσθέσει κάτι περισσότερο.