Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Η νέα φωτογραφία της από τη Νέα Υόρκη μετά τις διακοπές στην Ελλάδα

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Μαρί Σαντάλ, έχουν δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια και καμαρώνουν τα πέντε τους παιδιά, ενώ παράλληλα μοιράζονται τη ζωή τους ανάμεσα σε Ελλάδα και Νέα Υόρκη. Πρόσφατα, η κόρη τους Μαρία Ολυμπία έκλεισε τα 30 της χρόνια και το γιόρτασε οικογενειακώς στη χώρα μας.

Την Τρίτη (11.08.2026) η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες δημοσίευσε στο Instagram μία νέα φωτογραφία από την επίσκεψή της σε γνωστό εστιατόριο της Νέας Υόρκης.

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«Λίγο έξω για μεσημεριανό…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Μαρία Ολυμπία.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται με ένα σικάτο σύνολο, που αποτελούταν από φούστα και τοπ στις ίδιες αποχρώσεις.

Το Σάββατο (25.07.2026) η πρωτότοκη κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ έκλεισε τα 30 της χρόνια, καθώς έχει γεννηθεί στις 25 Ιουλίου 1996 στη Νέα Υόρκη και γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τους γονείς της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα. Μάλιστα, ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας στο Instagram.

Στη συνέχεια, διοργάνωσαν σε ένα εστιατόριο ένα πάρτι για τη Μαρία Ολυμπία, η οποία έσβησε μία τεράστια και άκρως εντυπωσιακή τούρτα. Ο Παύλος Ντε Γκρες έχει μεταδώσει την αγάπη του για την Ελλάδα τόσο στην αγαπημένη του σύζυγο, Μαρί Σαντάλ, όσο και στα πέντε τους παιδιά, τη Μαρία Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο, τον Αχιλλέα Ανδρέα, τον Οδυσσέα Κίμωνα και τον Αριστείδη Σταύρο.