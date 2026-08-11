H Eλίζαμπεθ Ελέτσι έδειξε τους θαυμαστές της το παιδικό δωμάτιο του γιου της

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο σύζυγός της, Νεκτάριος Λεμονίδης έγιναν γονείς για πρώτη φορά πριν από περίπου δύο μήνες και από τότε ζουν πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας.

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έφερε στη ζωή τον γιο της στις 26 Μαΐου, ενώ βρισκόταν στην 31η εβδομάδα της κύησης. Μπορεί, λοιπόν, να γέννησε πρόωρα, αλλά όλα ήταν καλά. Την Τρίτη (11.08.2026) δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με το παιδικό δωμάτιο του γιου της.

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«Το δωμάτιο σου… Ένας μικρός, γλυκός κόσμος που ετοιμάστηκε με όλη μας την αγάπη, για να γεμίσει με όνειρα, αγκαλιές και τις πιο όμορφες αναμνήσεις.

Κάθε γωνιά του κρύβει ένα όνειρο, κάθε λεπτομέρεια μια ευχή και όλος αυτός ο μικρός κόσμος την απέραντη αγάπη μας για εσένα», έγραψε μετά άλλων στην ανάρτησή της για το παιδικό δωμάτιο του γιου της.

Το Σάββατο (08.08.2026) η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της, πήγαν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα και πήραν την ευχή για το μωρό τους.