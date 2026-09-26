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Άννα Βίσση: Αποθέωση στο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές – «Αυτό που με κάνετε να ζω είναι πέρα από κάθε όνειρο»

Με ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο, η αγαπημένη ερμηνεύτρια τα έδωσε όλα και ξεπέρασε κάθε προσδοκία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο
Άννα Βίσση: Αποθέωση στο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές – «Αυτό που με κάνετε να ζω είναι πέρα από κάθε όνειρο»
Βασίλης Σακουλέβας , Αθηνά Σκορδιαλού , Έρικα Τεκτονίδου
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Την «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» Άννα Βίσση, απόλαυσαν από κοντά περισσότεροι από 90.000 θεατές το βράδυ Σαββάτου (26/9/26) στο ΟΑΚΑ, στη μεγάλη συναυλία της, που πρόσθεσε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην καλλιτεχνική πορεία της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Παρά τη βροχή που έπεφτε από νωρίς στο ΟΑΚΑ, ο κόσμος έμεινε για να παρακολουθήσει τη συναυλία της Άννας Βίσση, με τα εντυπωσιακά εφέ και τον DJ Argy να «ζεσταίνει» τη σκηνή, πριν ανέβει σε αυτή η αγαπημένη ερμηνεύτρια, στις 21.00, με το «Αιγαίο», μέσα σε έναν αιωρούμενο κύκλο.

Μετά την εκρηκτική εμφάνιση της ερμηνεύτριας στη σκηνή, ξεκίνησε το πρόγραμμα με νέες αλλά και παλαιότερες επιτυχίες της που ξεσήκωσαν το κοινό, σε ένα σόου που θυμίζει μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

«ΟΑΚΑ θέλατε, να ‘μαστε, εγώ κρατάω της υποσχέσεις μου» είπε η Άννα Βίσση, απευθυνόμενη στον κόσμο.

Συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή που η Άννα Βίσση, μιλώντας στον AI νεαρό εαυτό της, μίλησε για την πορεία της, με την αναδρομή φυσικά να συμπληρώνει και ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο.

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα δημιουργούσαν τα βραχιολάκια που φορούσαν οι θεατές, τα οποία άλλαζαν χρώμα ανάλογα με τα τραγούδια.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ουρές από νωρίς το απόγευμα στο ΟΑΚΑ

Η προσέλευση του κόσμου για την sold-out συναυλία της Άννας Βίσση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με τους χιλιάδες θεατές να γεμίζουν τις κερκίδες και την αρένα του γηπέδου, αν και για λίγο, χρειάστηκε να κρατήσουν ανοιχτές τις ομπρέλες τους.

Οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00, όμως εκατοντάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση βρίσκονταν έξω ώρες νωρίτερα, για να εξασφαλίσουν μια θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών που στήθηκε στο κέντρο του γηπέδου.

Οι ουρές που σχηματίστηκαν στους σταθμούς του ΗΣΑΠ (Ειρήνη και Νερατζιώτισσα) και στις γύρω οδικές αρτηρίες ήταν ατελείωτες. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στο ΟΑΚΑ το απόγευμα του Σαββάτου (26/9/26)…

Εικόνες έξω από το ΟΑΚΑ, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Την συναυλία «άνοιξε» ο DJ Argy ανεβάζοντας τη θερμοκρασία της διασκέδασης, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή η Ελληνίδα σταρ.

Μετά τις θρυλικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη μοναδική της σχέση με το ελληνικό κοινό, γράφοντας ιστορία σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, κρατώντας το κέφι στα ύψη μέχρι τα μεσάνυχτα.

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