Άννα Βίσση: Δεν με πειράζει η ηλικία καθόλου, θα με πειράξει όμως πολύ αν η φωνή μου δεν με «ακούει»

Η Άννα Βίσση βρέθηκε καλεσμένη του Ηλία Ψινάκη, στο διαδικτυακό «Γηροκομείο» που παρουσιάζει ο μάνατζερ και μίλησε την καριέρα της, τις αλλαγές που έχει διαπιστώσει σε σχέση με παλαιότερες εποχές στην εγχώρια δισκογραφία και τη σημασία του Νίκου Καρβέλα, στη μουσική διαδρομή της.

Η Άννα Βίσση ανέφερε πως στην παρούσα φάση, αισθάνεται ότι τραγουδάει καλύτερα από ποτέ. Έχει συνειδητοποιήσει όμως, πως κάποια στιγμή η φωνή της θα «φθαρεί». Αυτό, όπως εξομολογήθηκε, θα είναι κάτι που θα την ενοχλήσει πολύ. «Δεν με πειράζει η ηλικία καθόλου. Θα με πειράξει πολύ αν η φωνή μου δεν με “ακούει”. Φωνή είναι, θα φθαρεί. Το θέμα είναι να έχεις φωνή και να μπορείς να τραγουδάς με έναν τρόπο που να συγκινεί τον κόσμο, που να αφοράς. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ερμηνεύω καλύτερα. Πριν από 10-20 χρόνια είχα απλώς πιο “καθαρή” φωνή» είπε χαρακτηριστικά.

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης ανέφερε: «Σήμερα αλλάξανε οι εποχές, ο λόγος, το πώς απευθύνεσαι. Μελωδίες ωραίες βρίσκεις σήμερα, λόγια δεν βρίσκεις. Αυτό μου έκανε πάντα ο Καρβέλας, γιατί έχει λόγο. Έχω τραγουδήσει τα πάντα, έχω… ανώμαλο συνθέτη».

«Η επιτυχία στη ζωή μου ήρθε από το να μην φοβάμαι. Έχω φάει και τα μούτρα μου κάποιες φορές. […] Πόσα τραγούδια έχω πει στην καριέρα μου; Πάρα πολλά. Και τα λέω συνέχεια. Ευτυχώς, είμαι πολύ τυχερή, γιατί ο Νίκος μου έχει γράψει πάρα πολλά είδη. Έτσι δεν βαριέμαι με ένα και αυτό μου έδωσε διάρκεια.

Τα προγράμματά μου με αυτόν τον τρόπο έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο. Εκεί που θα σου πω ένα ζεϊμπέκικο, μετά μπορώ να σου πω μια όπερα, ένα χασάπικο, dance, ροκ. Αυτό είναι ο Καρβέλας στη ζωή μου», εξομολογείται η Άννα Βίσση για την ποικιλία του ρεπερτορίου της.

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«Έχω επιβιώσει και σε δύσκολες στιγμές. Στο πρώτο ανέβασμα στους “Δαίμονες” μπορεί να υπήρχαν βραδιές που ήμασταν γεμάτοι και άλλες που να είχαμε 70 άτομα. Ο Καρβέλας ήταν κάθε βράδυ από κάτω και μου έλεγε “πώς μπορείς και τραγουδάς για 70 άτομα, εγώ θα έφευγα”. Του έλεγα “εγώ μένω, αυτό είναι το στοίχημά μου”. Δεν είναι αν έχω επιτυχία αλλά γιατί γουστάρω αυτό που κάνω. Θα έχω και βραδιές γεμάτες και μισογεμάτες και με 70 άτομα, που όλοι αυτοί όμως με τιμούν», παραδέχεται η Άννα Βίσση.

«Νομίζω ότι η ηλικία μου ίσως και να είναι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου σήμερα. Η νέα γενιά που με ακολουθεί ξέρει την ηλικία μου αλλά δεν τη νοιάζει. Μου αρέσει να ντύνομαι ωραία, να γυμνάζομαι, να τρώω υγιεινά, να είμαι αυθόρμητη.Όταν πρωτοάνοιξα το Hotel Ermou, τα πρώτα 1-2 χρόνια ξέρεις τι έλεγαν κάποιοι; Ότι η Άννα Βίσση τραγουδάει μόνο για τους γκέι κι αυτό ήταν για εκείνους κακό, ενώ για μένα μεγάλη επιτυχία. Οι γκέι για μένα είναι οι άνθρωποι που χαίρονται περισσότερο τη ζωή τους» είπε η Άννα Βίσση.