Νικόλ Κίντμαν: Οι φανς της είδαν «λιγότερο μπότοξ» και το καταχάρηκαν – «Επιτέλους, πανέμορφη»

Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε στην εκπομπή «The One Show» του BBC μαζί με τη Σάντρα Μπούλοκ, με αφορμή την προώθηση της νέας τους ταινίας «Practical Magic 2». Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν ήταν η ταινία που βρέθηκε στο επίκεντρο αλλά το «λιγότερο μπότοξ» της.

Η εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, καθώς αρκετοί θεατές σχολίασαν ότι το πρόσωπό της έδειχνε πιο φυσικό, χαλαρό και διαφορετικό, ανοίγοντας νέο κύκλο σχολίων γύρω από την εικόνα της και τη σχέση της με το μπότοξ.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Κίντμαν ήταν ιδιαίτερα εκφραστική και χαμογελαστή, ειδικά όταν η συζήτηση έφτασε στην αγάπη της για τις γάτες. Αυτό που πρόσεξαν αρκετοί θεατές ήταν ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου της έμοιαζαν λιγότερο σφιχτά σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις της.

Στα social media οι θαυμαστές της την αποθέωσαν. «Επιτέλους υπάρχει κίνηση γύρω από τα μάτια και το μέτωπό της. Είναι πολύ καλύτερα έτσι», έγραψε ένας θεατής.

Νικόλ Κίντμαν / REUTERS/Mario Anzuoni

«Η Νικόλ δείχνει υπέροχη. Πιο φυσική και πραγματικά πανέμορφη», πρόσθεσε ένας δεύτερος. Άλλος χρήστης σχολίασε: «Είναι εκθαμβωτική», ενώ ένας ακόμη έγραψε: «Η Νικόλ είναι λίγο πιο φυσική. Επιτέλους».

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Νικόλ Κίντμαν / REUTERS/Mario Anzuoni

Δεν υπάρχει, πάντως, κάποια δήλωση από την ίδια την ηθοποιό που να επιβεβαιώνει ότι έχει αλλάξει οτιδήποτε στις αισθητικές παρεμβάσεις ή στη ρουτίνα περιποίησής της.

Νικόλ Κίντμαν, Σάντρα Μπούλοκ / REUTERS / Mario Anzuoni

Η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ ταξιδεύουν αυτή την περίοδο για την προώθηση του «Practical Magic 2», της συνέχειας της ταινίας του 1998 που απέκτησε με τα χρόνια φανατικό κοινό.

Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ / REUTERS / Mario Anzuoni

Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στους ρόλους που τις έφεραν μαζί πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, με τη νέα παραγωγή να αποτελεί μία από τις πλέον αναμενόμενες κινηματογραφικές επανενώσεις.

Η Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε το φετινό καλοκαίτι στη Μύκονο για διακοπές μαζί με την Ζόε Σαλντάνα και τον σύζυγό της Μάρκο Περέγκο. Οι δύο χολιγουντιανές σταρ εντοπίστηκαν στο Nammos και κατάφεραν να κεντρίσουν τα βλέμματα στην Ψαρρού.