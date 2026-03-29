Άννα Βίσση για Μαρινέλλα: Όλοι θα φύγουμε από τη ζωή αλλά εκείνη έφυγε άδικα, για μένα ήταν πρότυπο

Άννα Βίσση και Μαρινέλλα γνωρίζονταν και στο παρελθόν είχε τύχει να συνεργαστούν. Ο θάνατος της «μεγάλης κυρίας» του ελληνικού τραγουδιού προκάλεσε συγκίνηση στην 68χρονη ερμηνεύτρια, την οποία προσπάθησε να συμπυκνώσει μέσα σε λίγες λέξεις το βράδυ του Σαββάτου (28-03-2026), ενώπιον των θαυμαστών της, στο Hotel Ermou. Διέκοψε το πρόγραμμά της και αναφέρθηκε στη μοναδική ντίβα του ελληνικού πενταγράμμου, που έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια.

Η Άννα Βίσση αποκάλυψε πως η Μαρινέλλα υπήρξε πρότυπο για την ίδια όταν ξεκινούσε την καριέρα της. Ονειρευόταν να ακολουθήσει τα δικά της βήματα στην εγχώρια δισκογραφία. Έζησε ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής διαδρομής της και την είδε να γίνεται θρύλος, μέσα από τις ερμηνείες της. «Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή. Κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε. Για τη Μαρινέλλα μιλάω» είπε επί σκηνής η Άννα Βίσση.

Με τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου να χειροκροτούν, η ίδια συνέχισε: «Όλοι την τραγουδήσαμε, χρόνια τώρα. Τη λατρέψαμε. Είμαι κι εγώ μία από σας που, όταν την είδα θυμάμαι, ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν πήγα στην Αθήνα. Είχα μείνει άναυδη. Την κοίταζα και τη θαύμαζα και έλεγα… “μια μέρα κι εγώ θα γίνω έτσι”. Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή.

Έφυγε, σήμερα, ένας ζωντανός θρύλος. Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε ένα θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα» ανέφερε η Άννα Βίσση.

«Κατάφερε πάρα πολλά στη ζωή της. Για μένα ήταν πρότυπο. Και πιστεύω για πολλές γυναίκες. Και για πολλούς ανθρώπους. Που, χωρίς πολλά εφόδια στην αρχή, πέτυχε τα πάντα. Η Μαρινέλλα έφτασε στα 88 της. Και να μη φοβόμαστε τις ηλικίες, 88 χρονών ήταν η γυναίκα. Και εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε. Κρατάνε, γιατί πιστεύουν και είναι πιστοί σ’ αυτό που τους όρισε η φύση να είναι.

Θαυμάζω τη Μαρινέλλα, όπως τη θαυμάζουμε όλοι μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε… Όλοι θα φύγουμε. Αλλά έφυγε άδικα. Και με άδικο τρόπο. Το θυμάστε πώς έγινε. Σε ένα εμβληματικό θέατρο. Ίσως αυτό να ήταν το πιο… ωραίο. Το μόνο ωραίο ίσως. Λοιπόν… ας την αποχαιρετήσουμε όλοι απόψε. Ας της αφιερώσουμε τη βραδιά… Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε» είπε συγκινημένη η Άννα Βίσση.

Η Άννα Βίσση είχε αποχαιρετήσει τη Μαρινέλλα και λίγο νωρίτερα με μια συγκινητική ανάρτηση. «Αντίο φωνή. Αντίο Ντίβα. Αντίο Δασκάλα. Αντίο Μαρινέλλα» έγραψε χαρακτηριστικά.