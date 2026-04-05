Άννα Βίσση: Η επίσημη ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία της «απόλυτης» στο ΟΑΚΑ

Η μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση είναι γεγονός! Η «απόλυτη» καλλιτέχνης επιστρέφει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, για να χαρίσει στο κοινό της μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Έπειτα από την αυλαία που έριξε η γνωστή τραγουδίστρια, στο Hotel Ερμού, μετά από 10 χρόνια συνεργασίας, πλέον ετοιμάζεται για τα νέα πρότζεκτ που ετοιμάζει. Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε χτες (04.04.2026) την μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ, ενώ εργάζεται σκληρά και στη δημιουργία της της νέας εταιρείας που δημιούργησε με τη Δήμητρα Κούστα, Vission Music.

Σε σημερινή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καθώς μέσα από το προφίλ του δισκογραφικού της label, η κορυφαία Ελληνίδα σταρ έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο διαφημιστικό για την συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θαυμαστές και να γράψει ξανά ιστορία.

Στο βίντεο, φαίνεται η Άννα Βίσση να κοιτά κατάματα την κάμερα, ενώ πλήθος φαν χορεύει στον ρυθμό της μουσικής της. Το φόντο είναι ασπρόμαυρο, ενώ η σταρ βρίσκεται στη μέση του γηπέδου του ΟΑΚΑ, όσο το πλάνο απομακρύνεται και δείχνει το στάδιο πανοραμικά.

Στο τέλος εμφανίζεται με κεφαλαία κόκκινα γράμματα η φράση: «Άννα. ΟΑΚΑ».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vission Music (@vissionmusicofficial)

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου, η Άννα Βίσση στο τέλος του σόου της, ανακοίνωσε τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ λέγοντας: «Καμιά φορά καθόμαστε με τον Νίκο και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε όλο αυτό. Γιατί είναι μεγάλο. Πολλές φορές δε ξέρω πώς να αντιδράσω, γι’ αυτό βλέπετε δε μιλάω, δε δίνω συνεντεύξεις, μιλάνε άλλοι για μένα. Όσο έχουμε όρεξη με τον Νίκο, ελπίζω να έχει όρεξη να μου γράφει… Είναι μαγικό αυτό που μας συμβαίνει και βλέπω ότι είναι μαγικό και για εσάς».

Και συμπλήρωσε: «Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κι εγώ και ο Νίκος και όλοι οι συνεργάτες μου, για την αγάπη που μας δείχνετε και αυτά που περιμένετε να κάνουμε, γιατί αυτά είναι που μας φτιάχνουν και μας κάνουν να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ φέτος. Από τώρα ανησυχώ και προσπαθώ να το φτιάξω όσο καλύτερα γίνεται. Θα ανταμίψω αυτή την αγάπη σας με ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπορώ.

Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βγει όπου να’ ναι ανακοίνωση. Τι να το κρύψω; 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε.. Κλείνει ένας ωραίος κύκλος, και εύχομαι και σε εσάς, που με εμπιστεύεστε, που με ακολουθείτε, να ανοίξει ένας καινούργιος καλύτερος. Γι’ αυτό θα προσπαθώ πάντα» ήταν τα λόγια της Άννας Βίσση.

«Αυτή η υπόκλιση, με αυτό το χειροκρότημα, είναι για όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ κόσμο. Βασικά, όσοι έχουμε δουλέψει εδώ, γι’ αυτό που στήσαμε εδώ και 10 χρόνια…Μας αγαπήσατε πιο πολύ απ’ ότι περιμέναμε… Είναι τουλάχιστον συγκινητική αυτή η αγάπη. Κρατάει τόσα χρόνια. Κάποιος λόγος θα υπάρχει για να κρατάει…» είπε τέλος η Άννα Βίσση.