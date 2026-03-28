Άννα Βίσση: Η συναυλία της ζωής της στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 100.000 θεατές – 5 εκατ. ευρώ το κόστος παραγωγής

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει με τους συνεργάτες της μια συναυλία που θα συζητηθεί. Στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε 100.000 θεατές, με πολλές εκπλήξεις σε ένα σόου ανεπανάληπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιθανότερη ημερομηνία για το ραντεβού με τους θαυμαστές της, είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και πριν το φετινό Πάσχα.

Τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ετοιμάζει η νέα εταιρία που συνέστησαν από κοινού η Άννα Βίσση, με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα και η «Galaxias Live Productions». Η Τία Ριβέρα, χορογράφος στην παγκόσμια περιοδεία της Beyonce, φέρεται ότι θα αναλάβει τις νέες χορογραφίες της τραγουδίστριας και των χορευτών, που θα επιστρατευθούν από το εξωτερικό.

Σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια στο Καλλιμάρμαρο, η συναυλία στο ΟΑΚΑ θα είναι μία και μοναδική. Το κόστος παραγωγής αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αναμένεται να μην γίνουν «εκπτώσεις» στις απαιτήσεις της ερμηνεύτριας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, ετοιμάζεται ένα εντυπωσιακό stage, με μια μεγάλη ευθεία που θα διατρέχει το ΟΑΚΑ, ενώ ο σχεδιασμός γίνεται για να φιλοξενηθεί κοινό 100.000 ατόμων. Το σόου αναμένεται να είναι εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Εκτός από τις δεκάδες κάμερες που θα αποτυπώσουν το φαντασμαγορικό σόου της Άννας Βίσση, θα χρησιμοποιηθούν και 15 drone, τα οποία θα πραγματοποιούν λήψεις από διάφορα σημεία του ΟΑΚΑ.

Πέρα από την μόνιμη μπάντα της «απόλυτης σταρ» εξετάζεται η παρουσία μιας κλασσικής ορχήστρας και ενός support γκρουπ ή ένας διάσημος dj που θα ζεστάνει το κοινό πριν την εμφάνιση – υπερθέαμα της Άννας Βίσση.

Το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της και ίσως κάποιο νέο τραγούδι που θα έχει ηχογραφήσει η σταρ στην νέα δισκογραφική εταιρία που ίδρυσε μαζί με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα, η οποία ονομάζεται Vission Music.

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων, η Άννα Βίσση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους συνεργάτες της, για μια συναυλία που θα συζητηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρείται δεδομένο πως οι θαυμαστές της θα γεμίσουν κάθε γωνιά του ΟΑΚΑ για να την απολαύσουν.