Άννα Βίσση: Κλειστό απόψε το Hotel Ερμού από σεβασμό στα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη

Η ανακοίνωση που ανέβασε η Άννα Βίσση στο instagram
Άννα Βίσση
Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (28.02.2026) από την αποφράδα μέσα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο στο συλλογικό πένθος. 

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε ότι απόψε, Σάββατο, ανήμερα της 3ης επετείου της τραγωδίας στα Τέμπη, το Hotel Ερμού όπου εμφανίζεται και φέτος, θα παραμείνει κλειστό σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη τω 57 θυμάτων. 

«Το Hotel Ερμού θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της εκφράζουν τον βαθύ τους σεβασμό και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες και σε όλους όσους επλήγησαν», ανέφερε η ανακοίνωση που μοιράστηκε η απόλυτη σταρ.

Ήταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου προς την 1η Μαρτίου 2023 όταν στα Τέμπη συγκρούστηκαν ένα εμπορικό κι ένα επιβατηγό τρένο. 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι φοιτητές που επέστρεφαν από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. 

Τρία χρόνια μετά, κανείς δεν έχει ξεχάσει. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα ξεκινήσει μέσα στον Μάρτιο. 

