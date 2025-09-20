Άννα Βίσση: «Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο»

Η Άννα Βίσση δηλώνει δικαιωμένη μετά τις δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ τόνισε πως υπήρξαν δυσκολίες στον επαγγελματικό δρόμο της. Έδειξε περήφανη για την αγάπη του κόσμου και για το γεγονός πως τα τραγούδια της έχουν αγαπήσει άνθρωποι από διαφορετικές γενιές.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» συνάντησε την Άννα Βίσση, που ανέφερε: «Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, κι έχεις περάσει από πάνω, από κάτω κι από όλα. παίρνεις μία δικαίωση, γιατί έχω περάσει κι από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση», είπε αρχικά η Άννα Βίσση.

Και πρόσθεσε: «Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο, διαφορετικές γενιές και ηλικίες, αυτό είναι για μένα δικαίωση».

Όσο για το ενδεχόμενο να κάνει μια συναυλία στο ΟΑΚΑ του χρόνου, απάντησε, «Είναι ψυχρό λίγο το ΟΑΚΑ, αγαπάω το Καλλιμάρμαρο. Αλλά θα το σκεφτώ. Μη με βάζεις να λέω τέτοια για του χρόνου, θα δούμε»

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, η τραγουδίστρια έκανε μία αφιέρωση στην Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

Μοναδικές στιγμές χάρισε η ερμηνεύτρια και το βράδυ του Σαββάτου στο κοινό, όταν λίγο μετά τις 21.00 βγήκε στο stage στο Καλλιμάρμαρο, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο των Dolce & Gabbana, με χρυσές λεπτομέρειες.