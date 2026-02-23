Αντελίνα Βαρθακούρη για Good Job Nicky: «Ήταν λάθος επιλογή το συγκεκριμένο τραγούδι για τη Eurovision»

Στο πλατό της εκπομπής The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Αντελίνα Βαρθακούρη η οποία μίλησε και για τη Eurovision.

H Αντελίνα Βαρθακούρη και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχαν μια εφ’ όλης της ύλης κουβέντα, με τη συζήτηση να στρέφεται μεταξύ άλλων και στη συμμετοχή του Good Job Nicky στον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision.

«Η φωνή του είναι μυθική. Όποιος τον ακούσει θα καταλάβει. Θεωρώ ότι προσωπικά ήταν ατυχής στιγμή αυτή στη Eurovision. Οι ειδικοί που ξέρουν καλύτερα από μουσική θα καταλάβουν. Νιώθω ότι αυτό το τραγούδι αδίκησε τον Good Job Nicky. Εγώ σαν ακροατής λέω ότι αυτό το παιδί… άλλο ήταν αυτό που άκουγα», της είπε αρχικά ο παρουσιαστής, ζητώντας την άποψή της.

«Αυτό το παιδί εγώ το ξέρω από πολύ μικρό. Τον λατρεύω. Θέλω να τον δω να προοδεύει, να κατακτά τα όνειρά του. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Νικόλα, βαθιά περήφανη, για τον χαρακτήρα του, για τη μουσική του παιδεία και για όλη αυτή τη δουλειά που ρίχνει», ξεκίνησε να απαντά η Αντελίνα Βαρθακούρη και συνέχισε:

«Η Eurovision για μένα είναι μια χαρά. Είναι νέα παιδιά που πάνε να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Στεναχωρήθηκα βαθιά, γιατί ένιωσα, και όχι μόνο προς τον Νικόλα, είδα σχόλια τα οποία με πίκραναν πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι βλέπεις νέα παιδιά, που αυτά τα παιδιά έχουνε γονείς, έχουνε οικογένειες, έχουνε το άγχος τους να πάνε να πετύχουν τα όνειρά τους…

Έγραψαν πολλά. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να το λέμε. Δεν μπορώ όμως να ακούω «ο γιος του Πάριου», λες και δεν υπάρχουν ονόματα. Όχι ότι είναι κακό «είσαι ο γιος του Πάριου», ή «το βύσμα», το ένα, το άλλο».

«Ο Νικόλας είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Λατρεύει αυτό που κάνει, είναι μες στην δουλειά, παρακολουθεί και κυρίως αυτό που έχει ο Νικόλας, είναι ταπεινός και ακούει. Θεωρώ λοιπόν ότι το τραγούδι ήταν υπέροχο… ήταν όμως -και να μου επιτραπεί- ένα τραγούδι το οποίο ίσως ήταν μία λάθος επιλογή για να πάει σε αυτό τον διαγωνισμό», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Αντελίνα Βαρθακούρη.