Lifestyle

Ανθή Βούλγαρη και Κώστας Κωνσταντινίδης βάφτισαν το παιδί τους στην Τσαγκαράδα του Πηλίου

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Μάριος, με τους γονείς να λάμπουν από ευτυχία κατά τη διάρκεια της βάφτισης
Ανθή Βούλγαρη και Κώστας Κωνσταντινίδης
Ανθή Βούλγαρη και Κώστας Κωνσταντινίδης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης έζησαν ακόμα μια ξεχωριστή μέρα με τη βάφτιση του παιδιού τους. Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Μάριος, ενώ νονοί του μικρού ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Γιώργος Παρασκευάς.

Η βάφτιση έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, καθώς τόσο η Ανθή Βούλγαρη όσο και ο Κώστας Κωνσταντινίδης επιθυμούν να διαφυλάσσουν την ιδιωτικότητά τους.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού ήταν και ο στενός συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη, Ιορδάνης Χασοπόπουλος με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτη, σύμφωνα με τις πρώτες φωτογραφίες που εξασφάλισε αποκλειστικά το tlife.gr.

Η παρουσιάστρια του MEGA είχε εξομολογηθεί πως έμαθε ότι είναι έγκυος, ενώ είχε αποκλείσει πλέον το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα

Όπως είχε αποκαλύψει η Ανθή Βούλγαρη, το μωράκι που απέκτησε με τον αγαπημένο της Κώστα Κωνσταντινίδη, τρώει ανά 1 με 1.5 ώρα γεγονός που την κάνει να μην κλείνει μάτι. «Είναι όμως το πιο γλυκό ξενύχτι», εξήγησε βλέποντας γεμάτη καμάρι το παιδί που έφερε στη ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo