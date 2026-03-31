Αντίνοος Αλμπάνης: Η Μαρινέλλα ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει

Για τη Μαρινέλλα μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αντίνοος Αλμπάνης και εξομολογήθηκε μία προσωπική του ιστορία με την αξέχαστη σταρ του μουσικού πενταγράμμου.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη (31.03.2026) και μίλησε για τη γνωριμία του με τη Μαρινέλλα. Μάλιστα, ο Αντίνοος Αλμπάνης εξομολογήθηκε ότι του μιλούσε με τόσο όμορφα λόγια που εκείνος νόμιζε ότι τον έχει μπερδέψει με άλλον…

«Δεν είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με τη Μαρινέλλα. Έχω όμως μια ωραία και σύντομη ιστορία να μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί λόγω της ημέρας είναι ωραίο να λέμε πράγματα για ανθρώπους που έχουν στιγματίσει τη χώρα μας και να τους θυμόμαστε έτσι όπως ήταν. Η Μαρινέλλα, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει», είπε ο Αντίνοος Αλμπάνης.

«Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια, ήμασταν καλεσμένοι σε μια πρεμιέρα του Φώτη Σεργουλόπουλου. Εκείνο τον χειμώνα είχα κάνει εγώ την ταινία “Το τανγκό των Χριστουγέννων”. Έτσι όπως κατέβαινα στην πλατεία του θεάτρου, πάω να προσπεράσω τις πρώτες σειρές και ήταν η Μαρινέλλα που στεκόταν. Περνάω δίπλα της και μου λέει “έλα εδώ εσύ”. Την κοιτάζω, της λέω “γειά σας” και αρχίζει να μου λέει μερικά πολύ ωραία λόγια για πολλή ώρα», πρόσθεσε.

«Εγώ την κοίταζα και σκεφτόμουν “Χριστέ μου, δεν έχει ιδέα ποιος είμαι, με έχει μπερδέψει με κάποιον άλλον” και με πολλή συστολή της έλεγα “σας ευχαριστώ πολύ”. Απέφευγα να την κοιτάξω στα μάτια. Ήθελα να τελειώσει αυτό το αμήχανο, γιατί ήμουν πεπεισμένος ότι δε μιλάει για μένα. Αφού τελείωσε αυτά τα πολύ όμορφα λόγια, μου είπε “ξέρεις, το “Τανγκό των Χριστουγέννων το είδα δυο φορές, μια φορά για τον φίλου μου τον Ξανθούλη και μια για σένα”.

Με διέλυσε. Το να ακούς τόσο όμορφα λόγια από μια τέτοια κυρία, είναι από τα πιο κολακευτικά πράγματα. Είκοσι λεπτά μέσα στην πρεμιέρα έκλαιγα. Είχε ξεκινήσει το έργο, κι εγώ έκλαιγα» είπε ο Αντίνοος Αλμπάνης.