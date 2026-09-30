Ιωάννα Τούνη: «Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το meme γύρω από το όνομά μου ότι δε δουλεύω»

Η Ιωάννα Τούνη έχει μάθει να μοιράζεται τα πάντα με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, καθώς αυτό αποτελεί και μέρος της δουλειάς της, δηλώντας ότι μεταξύ άλλων είναι και διαφημίστρια και content creator του εαυτού της.

Η γνωστή επιχειρηματίας ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok αναφέροντας ότι δεν ξέρει από που έχει προκύψει η φήμη στο διαδίκτυο ότι δεν εργάζεται και αμέσως μετά απαρίθμησε τις δουλειές της. Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε ότι είναι full time μητέρα, ιδιοκτήτρια εταιρείας ρούχων, ότι αγοράζει και εκμεταλλεύεται ακίνητα, ότι είναι διαφημίστρια και content creator και ιδιοκτήτρια κρουασανάδικου στο Παρίσι.

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«Είμαι άνεργη» έγραψε ως λεζάντα στο βίντεο που δημοσίευσε και άρχισε να μιλάει για τις ιδιότητές της.

«Λοιπόν, δε δουλεύω και αυτό είναι ένα story time για το πώς γίνεται να μην δουλεύεις αλλά παράλληλα να μην προλαβαίνεις να κάτσεις. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το meme γύρω από το όνομά μου ότι δε δουλεύω. Και ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι; Για αρχή είμαι μαμά. Είμαι μαμά με ένα 3,5 χρονών παιδί που αυτό από μόνο του είναι μία full time δουλειά και ίσως η πιο δύσκολη δουλειά που κάνω από όλες. Και πόσο μάλλον όταν είμαι μαμά που δεν έχει μαμά. Οπότε δεν έχω και την ευκολία να αφήνω όλη μέρα το παιδί στη γιαγιά και εγώ να κάνω τα δικά μου.

Αυτή τη στιγμή είμαι 33 χρονών και έχω από τα 23 μου, σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή την Bubblegun, δηλαδή την εταιρεία που έχω με ρούχα, τα οποία φτιάχνουμε από το μηδέν στην Ελλάδα μαζί με την κολλητή μου. Έχω τελειώσει “Σχέδιο μόδας” πέρα από το Παιδαγωγικό για να μπορώ να είμαι μέσα στην παραγωγή, να ελέγχω τα ρούχα, να ελέγχω τα σχέδια, να βοηθάω σε ό,τι μπορώ με τη γνώμη μου, έστω με τα τεχνικά, τα πατρόν ή ό,τι άλλο εμπειρικά μπορώ να βοηθήσω και είμαι εκεί πέρα παρούσα από την επιλογή υφάσματος μέχρι το τελικό ρούχο και τη φωτογράφιση και έχω μια full time δουλειά τέλος πάντων στην Bubblegun.

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Ασχολούμαι με το real estate και ασχολούμαι σοβαρά με το real estate. Τα τελευταία χρόνια αγοράζω συνέχεια ακίνητα και τα εκμεταλλεύομαι. Είμαι συνέχεια σε επικοινωνία με μεσίτες και ιστορίες. Πάλι καλά έχω δίπλα μου και τον Στέφανο τον κολλητό μου, που με βοηθάει πάρα πολύ και με τη γνώμη του και με τα 3D και όλη η βοήθεια του είναι όπως είναι. Αλλά παρόλα αυτά ναι, έχω μια full time δουλειά επίσης αναφορικά με το real estate.

Και δεν έχω τελειώσει ακόμα συνεχίζω. Πλέον έχω και μία ακόμα επιχείρηση στο Παρίσι, μία κρουασαντερί που την έχω φτιάξει μαζί με την ξαδέρφη μου, την Κωνσταντίνα, όπου φτιάχνουμε και εκεί τα κρουασάν από το μηδέν. Είναι μια επένδυση.

Και τώρα θα έρθω στο τελευταίο κομμάτι. Ναι, είμαι και διαφημίστρια. Ασχολούμαι δηλαδή με τη διαφήμιση προϊόντων και με εταιρείες που με εμπιστεύονται και μου δίνουν τα προϊόντα τους. Και πέρα από όλα αυτά κάνω και content creation γενικά για τον εαυτό μου. Έτσι ξεκίνησα με την αγάπη που έχω για φωτογραφίες, βίντεο και όλα τα σχετικά, οπότε προσπαθώ να είμαι ενεργή και εκεί. Και κάπου εδώ νομίζω τελειώνω.

Μέσα σε όλα αυτά προσπαθώ να χωρέσω κάπως 8 ώρες ύπνου που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα και αν κλείσω το οχτάωρο, για κάποιον περίεργο λόγο το μυαλό μου πάντα υπεραναλύει και σκέφτεται κάτι από όλα αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω και να φέρω σε βόλτα σήμερα, αύριο, μεθαύριο και καταλαβαίνεις. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να προσέχω και την εικόνα μου. Και θέλω να προσέχω και την εικόνα μου» κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.

Σημειώνεται ότι η Ιωάννα Τούνη κλείνει προσωρινά το μαγαζί που άνοιξε στο Παρίσι, μόλις λίγες μέρες μετά τα εγκαίνια. Το κρουασανάδικο έβαλε λουκέτο για να αναβαθμιστούν κάποια πράγματα. Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης (29.09.2026) και το ίδιο απόγευμα η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν την απόφαση.