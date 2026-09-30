«Τρεις μέρες πριν πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, τον πήραν σηκωτό, σε κατάσταση σοκ από κλαμπ», είπε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και μίλησε – μεταξύ άλλων – και για τον απρόσμενο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (30.09.2026) στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και αναφέρθηκε στον τρόπο ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικογένεια του τραγουδιστή προσπαθούσε να τον βοηθήσει.

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«Βρε ποιο μαχαίρι βάζω εγώ στο κόκαλο; Οι άλλοι το βάζουν στο κόκαλο, τρώνε και το κόκαλο. Εγώ το βάζω το μαχαίρι στο κόκαλο τώρα; Τρελαθήκαμε. Μικρός εγώ ήμουν ντροπαλός. Ήμουν πολύ ευαίσθητος, πολύ ντροπαλός. Δεν έλεγα ούτε το όνομά μου στην τάξη, αλλά όταν έβλεπα να αδικείται κάποιος που είναι αδύναμος, γινόμουν ταύρος. Είχα αυτό το πλεονέκτημα. Δηλαδή, όταν έβλεπα ότι γίνεται κάποια αδικία σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και να απαντήσει, τότε απαντούσα εγώ», είπε αρχικά.

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη σημείωσε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας αλλοπρόσαλλος άνθρωπος. Τον γνωρίζετε. Ερχόταν σε εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα. Ήταν όμως και ένα αγαθό και καλό παιδί. Καλόψυχο. Αρνί. Πρόβατο. Και πήγε εκεί, κατέληξε. Την οικογένειά του, την περιέλαβαν οι συνάδελφοί σας στις πρωινές και τις μεσημεριανές εκπομπές, ότι πήγε να τον χώσει στο τρελοκομείο και να του πάρει τα χρήματα αλλά τεράστιο ψέμα αυτό. Είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα, που οι αδερφές του και η οικογένειά του έτρεχε ως το Λονδίνο να τον σώσουν να τον πάνε για απεξάρτηση. Έβλεπαν ότι τελειώνει η ζωή του. Γιατί ο Γιώργος δεν θα ζούσε με τη ζωή που έκανε και το πρόγραμμα που ακολουθούσε. Το ξέρετε αυτό. Τρεις μέρες πριν πεθάνει ήταν σε ένα κλαμπ εκεί πέρα δίπλα στο σπίτι μου, στην Πολιτεία, στην Εκάλη, τον πήρανε σηκωτό, σε κατάσταση σοκ και τον πήγαν στο νοσοκομείο».

«Η οικογένειά του έκανε τα πάντα για να τον σώσει. Και είχε απέναντι τους λεβέντες της ενημέρωσης που έλεγαν ανοησίες για να πουλήσουν τις εκπομπές τους», πρόσθεσε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.

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«Εγώ βασανίστηκα πολύ με τον αδερφό μου. Με θέματα αλκοολισμού. Με αρρώστησε. Τον είχα σε ένα διαμέρισμα με δύο γυναίκες, τον πρόσεχα και έγραψαν ότι τον έχω σε μια αποθήκη και τον έχω εγκαταλείψει και τον έχω πετάξει. Αυτό έγινε πριν από έναν, ενάμιση χρόνο, δύο. Με ενδιέφερε ο αδερφός μου. Αυτό ήταν το σημαντικότερο για μένα. Όταν όμως πρόκειται να σώσεις έναν άνθρωπο, εάν πρόκειται να σώσεις έναν άνθρωπο αναφέροντας την κατάσταση, το κάνεις. Εγώ αν ήξερα ότι ας πούμε κάνουν πλασμαφαίρεση εκεί μέσα, θα τους είχα αλλάξει τα φώτα. Άκουγα γι’ αυτούς, αλλά πίστευα ότι κάνουν εναλλακτικές θεραπείες και μπούρδες και παίρνουν τα λεφτά από τους πλούσιους και τους επιχειρηματίες και τους ανόητους», ανέφερε ακόμα.

«Ο Μαζωνάκης επειδή ήταν επώνυμος, ήταν η αιτία να γίνει το μπαμ και να σωθούν άνθρωποι», πρόσθεσε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.