«Γιώργο Μαζωνάκη μου λείπεις, σε συναντώ στα όνειρά μου», εξομολογήθηκε η παίκτρια του «Voice» που ήθελε να της βαφτίσει το παιδί

Ο Γιώργος Μαζωνάκης όσο ήταν coach στο «The Voice», γνώρισε τη διαγωνιζόμενη Μαρίνα Μαμουσάι, με την οποία απέκτησαν μία στενή φιλική σχέση. Μάλιστα, ο αξέχαστος τραγουδιστής είχε ζητήσει να της βαφτίσει την κορούλα της, που είχε γνωρίσει στο πλατό.

Πρόσφατα, η Μαρίνα Μαμουσάι έκανε ένα δημόσιο ξεκαθάρισμα για τον coach της στο «Τhe Voice», τον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι δε διεκδικεί χρήματα και δημοσιότητα από την υπόθεση του θανάτου του. Την Τετάρτη (30.09.2026) έκανε μία νέα άκρως συγκλονιστική ανάρτηση, αναφέροντας πόσο πολύ της λείπει ο γνωστός καλλιτέχνης, τον οποίο βλέπει και στον ύπνο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τις 9/9 νιώθω πως κάτι μέσα μου έσπασε… όχι κάτι που φαίνεται, αλλά κάτι βαθιά μέσα μου, σε ένα μέρος που κανείς άλλος δεν μπορεί να αγγίξει. Από τότε προσπαθώ να συνεχίσω, να κάνω τα καθημερινά, να χαμογελάω όταν πρέπει… αλλά μέσα μου υπάρχει συνεχώς η απουσία σου. Εσύ λείπεις. Και εγώ δεν ξέρω ακόμα πώς να υπάρχω με αυτό.

Σε ψάχνω παντού χωρίς καν να το καταλαβαίνω. Μέσα στο πλήθος, σε ένα βλέμμα, σε μια κίνηση, σε έναν άνθρωπο που περνάει δίπλα μου… Κάποιες φορές νομίζω πως βλέπω το πρόσωπό σου σε κάποιον άγνωστο και για ένα δευτερόλεπτο η καρδιά μου σταματά. Είναι σαν να μου ψιθυρίζει κάτι μέσα μου “να, εκεί είναι”. Και για εκείνο το ένα δευτερόλεπτο ξεχνάω ότι έφυγες. Μετά θυμάμαι… και είναι σαν να σε χάνω ξανά. Και ξανά.

Σε είδα και στον ύπνο μου. Ήσουν τόσο αληθινός… τόσο κοντά μου, που για λίγο πίστεψα πως όλα ήταν ένα κακό όνειρο και πως τελικά δεν είχες φύγει ποτέ. Όταν ξύπνησα, χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα για να θυμηθώ την αλήθεια. Και εκείνα τα δευτερόλεπτα ήταν ίσως τα πιο όμορφα και τα πιο σκληρά μαζί. Γιατί για λίγο σε είχα πάλι… και μετά σε έχασα άλλη μία φορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ίσως γιατί ένα κομμάτι μου δεν θέλει καν να το ξεπεράσει. Γιατί φοβάμαι πως αν κάποτε πάψει να πονάει τόσο, θα είναι σαν να απομακρύνεσαι κι άλλο από μένα. Κι εγώ δεν θέλω να φύγεις περισσότερο απ’ όσο ήδη έφυγες.

Μου λείπεις με τρόπους που δεν μπορώ να εξηγήσω σε κανέναν. Μου λείπεις στις ήσυχες στιγμές, στις ξαφνικές σκέψεις, σε όλα εκείνα που θα ήθελα να σου πω και τώρα δεν έχω πού να τα πω. Υπάρχουν τόσα “αν”, τόσα “μακάρι”, τόσα πράγματα που θα έδινα τα πάντα για να είχα κάνει ή πει διαφορετικά…

Μακάρι να μπορούσα να σε δω άλλη μία φορά. Όχι για πολύ. Μόνο για ένα λεπτό. Να κοιτάξω το πρόσωπό σου γνωρίζοντας ότι είναι η τελευταία φορά. Να ακούσω τη φωνή σου. Να σου πω όλα εκείνα που άφησα για “κάποια άλλη στιγμή”, επειδή πίστευα πως είχαμε χρόνο.

Τελικά αυτή η άλλη στιγμή δεν ήρθε ποτέ.

Και τώρα έμεινα εγώ, να σε ψάχνω στα πρόσωπα των άλλων, να σε συναντώ στα όνειρά μου και να ξυπνάω σε έναν κόσμο όπου εσύ δεν είσαι πια εδώ.

Μου λείπεις. Και πονάει η ψυχή μου περισσότερο απ’ όσο ήξερα ότι μπορεί να πονέσει μια ψυχή», έγραψε η Μαρίνα Μαμουσάι στην συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram για τον Γιώργο Μαζωνάκη.