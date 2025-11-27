Αντώνης Ρέμος: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου video clip με τίτλο «Δευτέρα»

Lifestyle

Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης
Ο Αντώνης Ρέμος κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Δευτέρα» που είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και ενώ ο στίχος «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» έχει ήδη γίνει σλόγκαν.

Το τραγούδι «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, θα έρθει σε λίγες ημέρες και στο YouTube με ένα εντυπωσιακό music video και σας δίνουμε μία πρώτη… γεύση με backstage φωτογραφία του Αντώνη Ρέμου στο video clip.

O γνωστός καλλιτέχνης κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό

Με minimal και cinematic αισθητική αλλά και γεμάτο συμβολισμούς, το video έχει ως πρωταγωνιστή τον Αντώνη Ρέμο και οι εικόνες «ζωντανεύουν» το βαθύ συναίσθημα.

Το video επικεντρώνεται σ’ έναν άνθρωπο που παλεύει µε ένα αίσθηµα που όλοι έχουμε νιώσει: ότι είμαστε µόνοι στον κόσµο ακόμα και όταν κοντά μας βρίσκονται κι άλλοι άνθρωποι.

Ο Αντώνης Ρέμος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές της γενιάς του

Η «Δευτέρα» μπήκε αμέσως στη λίστα των αγαπημένων τραγουδιών του κοινού και ξεχωρίζει στο Spotify, τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, ενώ αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής.

Ο Αντώνης Ρέμος στο νέο του video clip

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μάς έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα». Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

