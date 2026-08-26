Κατερίνα Καινούργιου: Ζήτησε συμβουλές για το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην Αθήνα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο και όπως έκανε γνωστό στους διαδικτυακούς φίλους της, λίγο πριν μπει ξανά σε ρυθμούς καθημερινότητας, ετοιμάζει βαλίτσες για ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μαζί με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή θα κάνουν το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη τους, την 4,5 μηνών Ξένια.

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«Λοιπόν φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δε θα πάμε μακριά… Ευρώπη. Αλλά, επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας.

Και ειδικά όσες έχετε ήδη ταξιδέψει με μωράκι, τί θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου. Τί να μην ξεχάσω με τίποτα και τί πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στην ανάρτησή της στο Instagram.

Η παρουσιάστρια φέτος βίωσε το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι της ζωής της, μιας και ήταν το πρώτο που πέρασε ως μαμά.