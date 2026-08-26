Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου: Ζήτησε συμβουλές για το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη της

Το άγχος της παρουσιάστριας για το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό με την μικρή Ξένια
Κατερίνα Καινούργιου
Photo / Instagram
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην Αθήνα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο και όπως έκανε γνωστό στους διαδικτυακούς φίλους της, λίγο πριν μπει ξανά σε ρυθμούς καθημερινότητας, ετοιμάζει βαλίτσες για ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μαζί με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή θα κάνουν το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη τους, την 4,5 μηνών Ξένια.

«Λοιπόν φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δε θα πάμε μακριά… Ευρώπη. Αλλά, επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας.

Και ειδικά όσες έχετε ήδη ταξιδέψει με μωράκι, τί θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου. Τί να μην ξεχάσω με τίποτα και τί πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στην ανάρτησή της στο Instagram.

kainourgiou instagram

Η παρουσιάστρια φέτος βίωσε το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι της ζωής της, μιας και ήταν το πρώτο που πέρασε ως μαμά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
110
103
97
97
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ντόλι Πάρτον: Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ στις ΗΠΑ θρηνεί για τον χαμό ενός ινδάλματός της – «Από την αρχή δίπλα μας»
Η διαδρομή και το στυλ της βασίλισσας της κάντρι μουσικής την κατέστησαν από την αρχή ίνδαλμα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έναν ρόλο που με προθυμία ασπάστηκε η ίδια
Ντόλι Πάρτον
Newsit logo
Newsit logo