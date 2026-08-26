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Αντώνης Ρέμος: Ο Ροναλντίνιο θα βρεθεί στη μεγάλη επετειακής συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη έκπληξη του τραγουδιστής με τον θρυλικό Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή
Ο Ροναλντίνιο
Ο Ροναλντίνιο / REUTERS/Ciro De Luca
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Ο Αντώνης Ρέμος με αφορμή τα 30 χρόνια της καριέρας του θα κάνει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία της Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει μια μοναδική και αξέχαστη βραδιά για όλους τους θαυμαστές του, για τους Θεσσαλονικείς αλλά και για όλους όσους ταξιδέψουν στην πόλη για τη συναυλία.

Σύμφωνα το emakedonia.gr, στη συναυλία θα βρεθεί και ένας ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου και «μάγο» της μπάλας, τον Ροναλντίνιο που διατηρεί χρόνια φιλιά με τον Αντώνη Ρέμο και δεν είναι λίγες οι φορές που τον επισκέφτηκε σε νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζεται.

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Ο Ροναλντίνιο με τον Αντώνη Ρέμο το 2009

Εκτός από τους καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης που έχουν κληθεί, και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές που έχουν συνεργαστεί με τον Αντώνη Ρέμο, ο ίδιος έχει καλέσει στη συναυλία και προσωπικότητες από άλλους χώρους που κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων της καριέρας του απέκτησαν φιλικές σχέσεις όπως ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

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