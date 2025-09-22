Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Έπρεπε να “φύγει” εκείνο το βράδυ, δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον»

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με συγκλονιστικά λόγια για την Μαρινέλλα, η οποία εδώ και έναν χρόνια παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο της συνέντευξης του τραγουδιστή στην εκπομπή «Πρωινό».

Ο Αντώνης Ρέμος «άνοιξε» την καρδιά του στον Γιώργο Λιάγκα και θέλησε να αναφερθεί σε διάφορα ζητήματα, ωστόσο οι αποκαλύψεις του για την Μαρινέλλα και την κατάσταση της υγείας της προκάλεσαν αίσθηση.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε τις σκέψεις που έκαναν οι δικοί της άνθρωποι, αλλά και το πως το βίωσε ο ίδιος, τονίζοντας πως θα ήθελε να καταφέρει να της μιλήσει για μια ακόμη φορά.

«Πρόσφατα βγήκε ξανά μια περίεργη είδηση, δεν ισχύει. Είναι στην κατάσταση που είναι εδώ και καιρό, δύσκολη αλλά σταθερή κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω στο Ηρώδειο αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος πέρασε.

Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Ήταν ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να την αποχαιρετίσουμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά. Να μας δει και να τη δούμε όπως γνωριζόμαστε χρόνια.

Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν “έφυγε” εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα που έβγαινε χωρίς μικρόφωνο, ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

«Εύχομαι έστω και την τελευταία στιγμή να επανέλθει, να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να βρεθούμε δίπλα της και να είμαστε μια αγκαλιά. Να δω ανοιχτά τα μάτια της και να της πω ότι την αγαπώ», κατέληξε ο αγαπητός τραγουδιστής.

Από την συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου δεν πέρασε ασχολίαστη και η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο και την τεράστια απήχηση που είχε με τον ίδιο να υποστηρίζει:

«Σε ένα περιβάλλον ισοπεδωμένο, η Άννα κράτησε ένα απίστευτο star quiality και λέω μεγάλο μπράβο για τις συναυλίες», ενώ μάλιστα απάντησε και στο εάν έκανε κι εκείνος μια δική του συναυλία αναφέροντας:

«Όλα στην ώρα τους. Αν είναι να έρθει θα έρθει. Τραγουδάω συνέχεια εκεί».

Για τα αρνητικά σχόλια για τη συναυλία του Βασίλη Καρρά o Aντώνης Ρέμος υποστήριξε:

«Όντως κάποιοι συνάδελφοι δεν εήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ίσως τους είπαν να πάνε την τελευταία στιγμή. Όντως υπήρχαν κάποια κενά, ίσως οι διοργανωτές να μην κατάλαβαν το μέγεθος της συναυλίας. Κάποιοι φίλοι του Βασίλη δεν συμμετείχαν, αλλά αυτό ήταν θέματα εταιρείας».

Μάλιστα σχολιασμός έγινε και στον Νταλάρα και τις δηλώσεις που απαξίωναν τα νυχτερινά μαγαζιά, όπου ο Ρέμος απάντησε:

«Δεν έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του; Αν αποδομείς τα νυχτερινά μαγαζιά και λες ότι δεν είναι κομμάτι του πολιστιμού μας, πρέπει να αποδομήσεις και όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες που τραγούδησαν νύχτα. Θεωρώ ότι το μήνυμα που πάρθηκε από αυτό που είπε ήταν λάθος, δεν τον δικαιλογώ».