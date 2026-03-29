Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας αποχαιρέτησαν την Μαρινέλλα επί σκηνής – «Έχουμε ένα βάρος στην ψυχή»

Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκαν συγκινημένοι στη σκηνή του Nox, το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της μεγάλης ντίβας. Η Μαρινέλλα ήταν φίλη τους, ένα ίνδαλμα και για τους δύο, όταν ξεκινούσαν την πορεία τους στην ελληνική δισκογραφία. Μπροστά στον κόσμο που είχε γεμίσει το νυχτερινό κέντρο, θέλησαν να πουν δυο λόγια για την απώλεια της ερμηνεύτριας.

Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκαν μαζί στην πίστα του νυχτερινού κέντρου και κάποια στιγμή η μουσική σταμάτησε. Ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε: «Σήμερα είναι μια από τις δύσκολες στιγμές, από τις δύσκολες βραδιές μας. Απόψε αποχαιρετάμε σαν Ελλάδα τη μεγάλη μας Μαρινέλλα.

Γιατί η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας. Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας. Οπότε σήμερα της λέμε αντίο. Κι εμείς που προσωπικά ήμασταν πιο κοντά της, είμαστε λίγο πιο κοντινοί άνθρωποί της, κι εσύ κι εγώ, εμείς έχουμε μέσα μας έτσι σήμερα ένα πλάκωμα, ένα βάρος στην ψυχή μας» ανέφερε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος.

Ο Χρήστος Μάστορας συμπλήρωσε: «Είχε πει όμως Αντώνη, η Μαρινέλλα, “να μη χαθείς ποτέ, ποτέ απ’ τη ζωή μου”. Κι έτσι ποτέ, ποτέ αυτή δεν θα χαθεί απ’ τη δική μας».

Ο Αντώνης Ρέμος είχε κάνει ανάρτηση για τον θάνατο της Μαρινέλλας, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς της. «Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», ήταν τα λόγια του.