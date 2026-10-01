Αντώνης Ρέμος: «Μια συναυλία κάναμε, μας την έβγαλαν από τη μύτη»

Μία μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια της καριέρας του έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στην Κύπρο και συναντήθηκε με πολλούς αγαπημένους τραγουδιστές επί σκηνής, όπως η Έλενα Παπαρίζου και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να περάσει και κάποια μηνύματα στο κοινό του. Έτσι τόνισε ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καθαρή συνείδηση οι δυσκολίες της ζωής τον κάνει πιο δυνατό. Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε και στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι κάποιοι του την «έβγαλαν από τη μύτη».

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Ο Αντώνης Ρέμος το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 εμφανίστηκε δωρεάν για τους θαυμαστές του στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ωστόσο υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Από τη μία κάποιοι δυσανασχέτησαν επειδή η σκηνή στήθηκε δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Από την άλλη υπήρξαν και φωνές που έλεγαν ότι η συναυλία πρέπει να ακυρωθεί λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Όταν έχετε τη συνείδησή σας και την καρδιά σας καθαρή, όλα είναι για να μας δοκιμάζουν και να μας κάνουν πιο δυνατούς. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο ιστορία. Η ζωή μας είναι στιγμές», είπε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Κύπρο ο Αντώνης Ρέμος και στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι του, με τίτλο «Είναι στιγμές».

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Στη συνέχεια όταν ανέβηκε στη σκηνή η Έλενα Παπαρίζου, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε: «Μια συναυλία κάναμε, μας την έβγαλαν από τη μύτη».

Το απόσπασμα από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου προβλήθηκε την Πέμπτη (01.10.2026) στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Αν κάτι διακρίνει τον Ρέμο, είναι η ειλικρίνειά του. Μοιάζουμε σε αυτό με τον Ρέμο. Δηλαδή, πολλές φορές, αφιλτράριστα, λέει μια σκέψη που όλοι μπορεί να κάνουμε στην παρέα, που καμιά φορά δεν πρέπει να την πούμε δημόσια, αλλά ο Ρέμος τη λέει.

Ο Ρέμος αυτό το έχει πληρώσει κι έχει κυνηγηθεί όσο λίγοι. Υπάρχει και η ζήλια για έναν τραγουδιστή που είναι κορυφαίος αυτή τη στιγμή και παράγει και χρήμα», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Αντώνη Ρέμο.