Χριστίνα Πολίτη: «Στον Γιώργο Μαζωνάκη έλειπε η οικογένειά του, νομίζω θα τα βρίσκανε»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της Ελλάδας και καλός φίλος της Χριστίνας Πολίτη.

Η γνωστή κοσμικογράφος μίλησε – για άλλη μια φορά – για τη στενή τους σχέση, αποκαλύπτοντας ότι του έλειπε η οικογένειά του. Μάλιστα, η Χριστίνα Πολίτη υπογράμμισε την Πέμπτη (01.10.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι πιστεύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα τα έβρισκε με τους συγγενείς του αν δεν είχε φύγει τόσο ξαφνικά και άδικα από τη ζωή.

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«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήμασταν αυτοκόλλητοι. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε πάντα μια τρομερά ζεστή σχέση, πιο πολύ φιλική. Τον έβλεπα πιο πολύ φιλικά από καλλιτέχνη», είπε αρχικά η Χριστίνα Πολύ.

«Νομίζω ότι έτυχε κάπως και του στάθηκα σε δύο, τρία κομβικά σημεία της ζωής του, γιατί όντως είχε πάρα πολλούς φίλους και είχε ανθρώπους που ο ίδιος τους άφηνε, δεν τους άφηνε να μπαίνουν και να βγαίνουν στη ζωή του. Δηλαδή εκείνος χειριζόταν το πόσο κοντά θα έρθει με κάποιον. Είχε απόλυτο έλεγχο, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο αυτοκόλλητός μου, αλλά ήταν σίγουρα ο άνθρωπος που ήξερε ότι πάντα θα σηκώσω το τηλέφωνο, πάντα θα είμαι εκεί και με καλό, ξέρεις. Δηλαδή είχαμε και ειδικά φέτος είχαμε φτάσει τη σχέση μας σε ένα υπέροχο σημείο. Έχω τα ωραιότερα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά δεν έχω κάτι που δεν του είπα. Και αν δεις και ακόμα και στο Instagram τον έχω αποθεώσει και έχω γράψει πριν όλα όσα ήθελα γι’ αυτόν και είχαμε φτάσει σε πολύ καλό σημείο. Κατάλαβες; Δηλαδή ενώ μου λείπει τρομερά και που δεν θα τον ξαναδώ και δεν θα ξανακούσω τη φωνή του και τα αστεία του και όλα, δεν έχω κάτι να μην του έχω πει», πρόσθεσε για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα αποκάλυψε και ποιο ήταν το τελευταίο μήνυμα που της έστειλε στο κινητό της ο γνωστός τραγουδιστής πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρείο του Κολωνακίου.

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«Το τελευταίο μου είχε στείλει “σ’ αγαπώ”, κατάλαβες; Μου είχε στείλει “σ’ αγαπώ” και μου είχε στείλει για ανθρώπους και για αυτή την αλήθεια που μου έλεγε ότι είναι στάση ζωής, δηλαδή για ανθρώπους που αγαπάει. Για την Άντζελα Δημητρίου που την εκτιμούσε και βλέπει ότι κάναμε παρέα. Μου λέει “Μου αρέσει πάρα πολύ που τη στηρίζεις γιατί είναι ένα τρομερό brand και πρέπει να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους από τους μίζερους και τους ξέρεις, από αυτό όλο το που γίνεται”. Και μου έγραφε “Ο Θεός να σε έχει καλά”. Εγώ αυτά δηλαδή τώρα φωτογραφίζω τα πάντα. Επίσης ήταν πάρα πολύ καλός με τον μικρό μου το γιο, ο οποίος πήγαινε είχε γίνει τρομερός φαν και του έγραφε κάθε μέρα. Του έστελνε ένα “Hello”. Ο μικρός περίμενε στην αγρύπνια τρεις ώρες με κουστούμι για να μπει με φίλους του. Και πήρα την Άντζελα και τον έβαλε στο τέλος. Περίμενε τρεις, τέσσερις ώρες. Είχε πάει. Δηλαδή ειδικά σου λέω φέτος είχε, είχαμε φτάσει σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο, τουλάχιστον μεταξύ μας, να έχουμε αυτή την, τον αλληλοσεβασμό», είπε η Χριστίνα Πολίτη.

«Όταν διάβασα (σ.σ. ότι πέθανε) ήμουν στο αυτοκίνητο και έπαθα, πάγωσα, πώς το λένε; Πάγωσα. Με μεταφέραν δηλαδή στο σπίτι και μετά από τότε είμαι σαν να είμαι σε καταστολή. Είμαι σαν να είμαι σε low battery, πώς το λένε; Σαν να έχει πέσει η μπαταρία μου. Και ακούω τη φωνή του, ακούω τη φωνή του. Μου λείπουν πράγματα που έλεγε», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Είχε και μία περίεργη προσωπικότητα. Δύο άνθρωποι μαζί, ένας συντηρητικός αβάν γκαρντ, άκουγε κλασική μουσική, ήταν κουλτουριάρης, ένωνε κόσμους. Γι’ αυτό λέγανε πάμε Μαζωνάκη, δεν πάμε μπουζούκια. Είχε πολύ ιδιαίτερη. Ήταν iconic άτομο», ανέφερε ακόμα η Χριστίνα Πολίτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εγώ πιστεύω ότι του έλειπε η οικογένειά του γιατί είχε μια πολύ καλή σχέση. Νομίζω ότι θα τα βρίσκανε. Ποτέ δεν ανακατεύτηκα να το συζητήσω. Δηλαδή πάντα ακούω, αλλά δεν κάθομαι να κρίνω ή να προσπαθώ να διαχειριστώ μια κατάσταση την οποία δεν γνωρίζω. Οπότε σαν φίλοι μπορούσα να τον στηρίξω εκεί που μπορούσα και άμα τον πίεζες και του έλεγες κάτι που δεν ήθελε, μπορεί να απομακρυνόταν. Οπότε πώς τον έπιανα; Διαμέσου styling. Άμα του έλεγες θες να κάνουμε αυτό να φορέσεις, κατάλαβες; Δηλαδή τον έπιανα από αλλού. Παπ εκεί ερχόταν κοντά σου. Ήθελε ιδιαίτερο χειρισμό. Ήταν πολύπλοκο, πολυσύνθετο άτομο, πραγματικός καλλιτέχνης, πραγματικός σταρ και ποτέ συστημικός, ούτε ούτε αντισυστημικός. Δηλαδή ούτε πήγαινε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Κατάλαβες; Δηλαδή ήταν πολύ ιδιαίτερος. Πολύ αυθεντικός και αυτός και είναι ένας άνθρωπος που δημιούργησε τον εαυτό του μόνος του. Δεν τον έφτιαξε κανένας», δήλωσε στη συνέχεια.

«Νομίζω ότι θα του άρεσε να γίνει ηθοποιός. Νομίζω ότι ήθελε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ reality για τη ζωή του. Επειδή ήταν πολυτάλαντος, ήθελε να κάνει ένα σαν ριάλιτι για τη ζωή του για να δει ο κόσμος. Γιατί είδες και στο Instagram του ήταν καταπληκτικό. Έτσι δεν ήταν. Δεν έμοιαζε με κανέναν άλλον. Από το να κερνάει σφηνάκια τον κόσμο, από το να δείχνει να είναι κοντά στον κόσμο. Ήθελε να του δείξει, να μαγειρεύει, να τραγουδάει», αποκάλυψε ακόμα για τον γνωστό τραγουδιστή που το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια και απότομα.