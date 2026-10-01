Άννα Βίσση: Ο λόγος που δεν πήγε ο Νίκος Καρβέλας στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ – Διαφώνησαν στις πρόβες

Η Άννα Βίσση έγραψε ξανά ιστορία με τη θρυλική συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ, μαγεύοντας 95.000 θεατές. Ανάμεσά τους ωστόσο δε βρισκόταν ο πιο δικός της άνθρωπος, ο Νίκος Καρβέλας.

Η απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση προκάλεσε πολλά ερωτηματικά και πολλά ακούστηκαν σχετικά με τον λόγο που ο Νίκος Καρβέλα αποφάσισε να μην πάει σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της καριέρας της πρώην συζύγου του και επιστήθιας φίλης του.

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Η εκπομπή «Το πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα μετέδωσε ένα ρεπορτάζ αποκαλύπτοντας ότι ο Νίκος Καρβέλας διαφώνησε στις πρόβες με κάτι και τελικά δεν πήγε στο ΟΑΚΑ να την απολαύσει.

«Έχουν ακουστεί πολλά. Ακούστε παιδιά. Εγώ ξέρω ότι σε όλες τις πρόβες που γίνονταν σε άλλο χώρο, οι πρόβες γίνονταν σε άλλο χώρο. Την τελευταία βδομάδα μπήκε η Άννα να κάνει πρόβες στο ΟΑΚΑ και πήγαιναν απ’ έξω influencer, ακούγανε και λέγανε “τώρα ακούμε την πρόβα της Άννας”. Λοιπόν, ο Καρβέλας τσαντίστηκε με κάτι που έγινε καλλιτεχνικά όταν η Άννα πήγε να κάνει πρόβες στο ΟΑΚΑ. Κάπου διαφώνησε εκεί καλλιτεχνικά και δεν πήγε», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ο Νίκος Καρβέλας πήγε και στο ΟΑΚΑ μέχρι και την Πέμπτη. Ο Νίκος Καρβέλας δεν πήγε στη συναυλία, δεν έγινε ο καβγάς που έχει αναπαραχθεί στα παρασκήνια λίγο πριν βγει η Άννα στη σκηνή. Και αλίμονο αν το έκανε αυτό», πρόσθεσε ο ρεπόρτερ της εκπομπής, Θάνος Βάγιος.

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«Διαφώνησε με κάτι και δεν πήγε», επανέλαβε ο Γιώργος Λιάγκας.

Επίσης δεν πήγε ούτε και στην πρόβα τζενεράλε, ούτε την Παρασκευή ήταν στο ΟΑΚΑ. Είχε προηγηθεί πράγματι, υπήρξε μια διαφωνία καθαρά μεταξύ των δύο. Υπήρξε πράγματι μια διαφωνία η οποία δεν είχε σε καμία περίπτωση να κάνει με οικονομικά ή θέματα παραγωγής. Ήταν κάτι καθαρά καλλιτεχνικό, κάτι μεταξύ τους», ανέφερε ο Θάνος Βάγιος.

Παράλληλα είπε ότι ο σύντροφος του Νίκου Καρβέλα, Έλενα Φερεντίνου και ο γιος του ήταν στη συναυλία της Άννας Βίσση.

Επίσης, στην ίδια εκπομπή αναφέρθηκε ότι η συναυλία κόστισε 10 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια ευρώ, βάζοντας μέσα την παραγωγή. Μάλιστα, η Άννα Βίσση δεν πήρε καθόλου χρήματα, καθώς είχε συμφωνηθεί να πάρει από τα κέρδη.

«Δεν ζήτησε αμοιβή, δεν ζήτησε ούτε ένα ευρώ. Ήταν από την αρχή συμφωνημένο ότι παρότι αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια μεγαλοπρέπειας συναυλία θα υπήρχε, θα ήταν τεράστιο ποσό», είπε ο Θάνος Βάγιος.

«Θα έπαιρνε χρήματα η Άννα. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα στη συναυλία δεν πήρε ούτε 1 ευρώ, παιδί μου», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.