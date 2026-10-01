Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Όταν είχα κόψει τα ναρκωτικά, έπινα αλκοόλ και μου έριξαν κάτι στο ποτό μου

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είναι μια γυναίκα που έχει μοιραστεί δημοσίως πολλά κομμάτια της ζωής της και έχει γίνει παράδειγμα θάρρους και δύναμης και για άλλους ανθρώπους, καθώς έχει αποκαλύψει ότι έχει καταφέρει να απεξαρτηθεί από ουσίες.

Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκούρεζου έδωσε μια νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και μίλησε για όλα. Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εξομολογήθηκε ότι κάποια στιγμή της είχαν ρίξει κάτι στο ποτό της και κινδύνεψε η ζωή της. Όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (01.10.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα ένα ατύχημα, που θα μπορούσε να ήταν θάνατος. Όταν είχα κόψει τα ναρκωτικά, έπινα αλκοόλ και μου έριξαν κάτι στο ποτό μου. “Έσβησα” στην πολυκατοικία απ’ έξω, πέρασε κάποιος και με πήγε στον Ευαγγελισμό. Αν είχα μπει στο σπίτι μου δε θα με έβρισκε κανένας, γιατί έμενα μόνη μου και δεν μίλαγα με τους γονείς μου κάθε μέρα», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξη η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

«Η μητέρα μου δεν είχε ενοχές όταν έμαθε ότι ξεκίνησα τις ουσίες, αλλά θυμό. Γενικά ήμουν πολύ ελεύθερη, δεν είχα ποτέ ηρεμία. Όταν έλειπαν οι γονείς μου έκανα πολύ σκοτεινές σκέψεις. Ήμουν πολύ σκοτεινά ή σε πολύ ένταση. Κάποια στιγμή, επειδή ήταν χρόνια αυτό το πράγμα, μπούχτισα, έφτασα στον πάτο, δεν άντεχα άλλο», δήλωσε ακόμα.

«Οι εξαρτήσεις δεν έχουν να κάνουν με το αν τα έχεις όλα, αλλά με το αν έχεις πάρει την αγάπη που θες, αν νιώθεις μόνος, αν βιώνεις μια κατάσταση μεγαλώνοντας που δεν ικανοποιεί. Όλοι εμείς που έχουμε υπάρξει στις ουσίες, είναι γιατί δεν έχουν βρει την πραγματική αγάπη μέσα τους. Η μαμά μου ήταν κομμάτι όλων, δεν ήταν μόνο δικιά μου, όπως κάποια μαμά που δεν είναι διάσημη. Ένα παιδί πάντα θέλει τη μαμά του και όταν του λείπει, υπάρχουν κενά, οπότε με κάτι θες να τα γεμίσεις, αλκοόλ, ναρκωτικά, ζάχαρη», πρόσθεσε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν “έφυγε” η μαμά μου ήμουν καθαρή 14 χρόνια. Θα μπορούσα εύκολα να ξαναπάρω χάπια, όπως παίρνουν πολλοί όταν πεθαίνει κάποιος, αλλά δεν το έκανα. Το μόνο που έκανα στην κηδεία της μητέρας μου ήταν ότι κάπνισα τα τσιγάρα της και ήπια δύο τσικουδιές. Αλλά δεν έβαλα τις ουσίες στη ζωή μου για να ξεπεράσω τον πόνο. Ήταν δύσκολο, νομίζεις ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά τα κατάφερα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Παράλληλα, μίλησε και για τη σύγκριση με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη.

«Ήταν πολύ βαρύ να είμαι κόρη μιας τόσο όμορφης γυναίκας και σταρ, όπως η Ζωή Λάσκαρη. Χωρίς να το θες υπάρχει μια σύγκριση. Άλλο η μητέρα μου, άλλο εγώ και δεν πάω να κάνω εκείνη. Δεν ήταν εύκολο, και στο σχολείο ένιωθα σαν να είμαι στην άκρη, γιατί όλοι μιλούσαν για τη μητέρα μου», είπε.

«Ως παιδί διασήμων θα είμαι πάντα παρεξηγημένη, έχουμε αυτό το βαρύ πράγμα στην πλάτη μας. Αν ήταν μόνο η μάνα μου θα ήταν εντάξει, αλλά το “Λυκουρέζος” το ακούνε κάποιοι και παθαίνουν λαλά, δεν το αντέχουν. Αλλά δεν μπορώ να δικαιολογούμαι, δεν με αφορά τι πιστεύει ο κάθε άνθρωπος», ανέφερε ακόμα η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

«Δεν την ξέρετε τη μάνα μου, ξέρετε μόνο τη σταρ και την ωραία γυναίκα. Ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, φιλοσοφημένος, διάβαζε, ήταν νοικοκυρά, καλή μαγείρισσα, ήταν απλή και grande», είπε στη συνέχεια.

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την οικογένειά του, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ανέφερε: «Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ποτέ κανείς δεν ξέρει την πραγματική αλήθεια, ξέρει μόνο τη δική του αλήθεια. Δεν αφορά κανέναν τι γίνεται στην οικογένειά μου. Αν ακούγονται ανακρίβειες και ψεύδη, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Η αλήθεια πάντα φαίνεται στο τέλος».