Νάγια Αποστόλου: Έγκυος η ραδιοφωνική παραγωγός του Athens DeeJay – Η ανακοίνωση στο Instagram

Μία χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media η ραδιοφωνική παραγωγός του Athens DeeJay, Νάγια Αποστόλου.

Η ραδιοφωνική παραγωγός την Πέμπτη (01.10.2026) ευχήθηκε «καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στο 2027 θα γίνει μητέρα. Η Νάγια Αποστόλου τόνισε ακόμα ότι η εγκυμοσύνη της ήταν το ομορφότερο μυστικό της.

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«Plot twist… Coming in 2027.

Το πιο όμορφο μυστικό μας…

Μάλλον τελικά, όταν σταματάς να φοβάσαι τη ζωή, συμβαίνουν όλα εκείνα που δεν φανταζόσουν ποτέ.

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Καλό μήνα», έγραψε στο Instagram η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός.

Παράλληλα, μοιράστηκε και μία σειρά από φωτογραφίες της που φαίνεται η προχωρημένη της εγκυμοσύνη.

Κάτω από την ανάρτηση της Νάγιας Αποστόλου οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν «με το καλό». Ανάμεσά τους ήταν και ο Δημήτρης Μηλιόγλου, η Νάντια Μπουλέ και ο Νίκος Ράπτης.