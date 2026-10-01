Lifestyle

Νάγια Αποστόλου: Έγκυος η ραδιοφωνική παραγωγός του Athens DeeJay – Η ανακοίνωση στο Instagram

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους followers της
Νάγια Αποστόλου
Η Νάγια Αποστόλου
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Μία χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα social media η ραδιοφωνική παραγωγός του Athens DeeJay, Νάγια Αποστόλου.

Η ραδιοφωνική παραγωγός την Πέμπτη (01.10.2026) ευχήθηκε «καλό μήνα» στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στο 2027 θα γίνει μητέρα. Η Νάγια Αποστόλου τόνισε ακόμα ότι η εγκυμοσύνη της ήταν το ομορφότερο μυστικό της.

«Plot twist… Coming in 2027.

Το πιο όμορφο μυστικό μας…

Μάλλον τελικά, όταν σταματάς να φοβάσαι τη ζωή, συμβαίνουν όλα εκείνα που δεν φανταζόσουν ποτέ.

Καλό μήνα», έγραψε στο Instagram η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός.

Παράλληλα, μοιράστηκε και μία σειρά από φωτογραφίες της που φαίνεται η προχωρημένη της εγκυμοσύνη.

Κάτω από την ανάρτηση της Νάγιας Αποστόλου οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν «με το καλό». Ανάμεσά τους ήταν και ο Δημήτρης Μηλιόγλου, η Νάντια Μπουλέ και ο Νίκος Ράπτης.

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