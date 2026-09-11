Κόνι Μεταξά: «Όταν χώρισα και πέσαν όλοι να με φάνε, αποφάσισα να μην με νοιάζει και να κάνω αυτό που θέλω»

Η Κόνι Μεταξά αποφάσισε να κάνει μια προσωπική εξομολόγηση, μέσω των social media, αποκαλύπτοντας από τη μία τι κάνει στα lives της και ποια απόφαση ζωής πήρε μετά τον χωρισμό του από τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση.

Όπως ανέφερε η ταλαντούχα τραγουδίστρια, έχει κάνει σπουδές στην υποκριτική, μιούζικαλ και σκηνοθεσία και συνδυάζει τα όσα έχει μάθει στις εμφανίσεις της, καθώς ο σκοπός της είναι να κάνει τους άλλους να γελάνε. Η Κόνι Μεταξά σημείωσε ακόμα ότι μετά τον χωρισμό της πήρε την απόφαση να κάνει ό,τι θέλει και να μην τη νοιάζει όσα λένε οι άλλοι για εκείνη.

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«Ετοιμάζομαι για την πρώτη πρόβα και τη μόνη πρόβα που θα κάνω για τη συναυλία μου. Γενικά δεν ξέρω αν ξέρετε τι κάνω. Είπα να έρθω εδώ πέρα την ώρα που ετοιμάζομαι να σας το πω. Όπως ξέρετε εμένα μου αρέσει να κάνω τον κόσμο να γελάει και αυτός ήταν ο μόνος στόχος μου στη ζωή από τότε που ήμουν παιδάκι. Παλιά προσπαθούσα να κάνω κάτι άλλο πάνω στην πίστα. Για όσους δεν ξέρετε εγώ σπούδασα υποκριτική, μιούζικαλ, σκηνοθεσία και γενικά ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον κλάδο για τέσσερα χρόνια», είπε αρχικά στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

«Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα που έμαθα στη σχολή μου και που κάνω εδώ μέσα πάνω στη σκηνή. Κάποια στιγμή σταμάτησε να με ενδιαφέρει…

Όταν χώρισα και πέσαν όλοι να με φάνε αποφάσισα να μην με νοιάζει. Σκέφτηκα ότι αφού όλοι με κράζουν ας κάνω αυτό που θέλω. Πάντα το ψιλοέκανα αυτό. Σκέφτηκα ότι απλά θα λέω τα τραγούδια που θέλω με τον τρόπο που θέλω», εξομολογήθηκε ακόμα.

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«Και ανάμεσα θα κάνω αυτές τις βλακείες που κάνω τύπου stand up για να γελάει ο κόσμος. Η απάντηση λοιπόν στο τι κάνει η Κόνι Μεταξά όταν ανεβαίνει στη σκηνή είναι τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς λογικά το λέω. Αν έρθετε στο live θα το καταλάβετε.

Γιατί τα λέω όλα αυτά; Αρχικά γιατί αισθάνομαι ότι δεν ξέρετε και δεύτερον γιατί θέλω να έρθετε να με δείτε από κοντά», είπε στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, στο βίντεο που δημοσίευσε η Κόνι Μεταξά.