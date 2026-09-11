Βασίλης Ζούλιας: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν δυστυχισμένος και προσπαθούσε με λάθος τρόπους να απαλλαγεί από τον πόνο»

Ο Βασίλης Ζούλιας θέλησε να αναφερθεί δημοσίως στον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη δική του άποψη.

Ο γνωστός σχεδιαστής υψηλής ραπτικής μέσω της προσωπικής του σελίδας στο Instagram δημοσίευσε ένα κείμενο που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Βασίλης Ζούλιας έγραψε ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ο οποίος έκανε προσπάθειες να αφήσει πίσω τον πόνο που ένιωσε αλλά με λάθος τρόπους.

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«Αυτούς που πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν τον Μαζώ δεν θέλει να τους ακούσει κανείς… όλους τους άλλους που χτυπιούνται για το ποιος φταίει να προσέξετε.

Ειναι αυτοί που πραγματικά δεν νοιάστηκαν ποτέ.

Ο Γιώργος ήταν ένας ακόμη βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί απ’ όλο αυτό τον πόνο και την δυστυχία την οποία δυστυχώς γνωρίζω πολύ καλά.

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Η καλύτερη εποχή του ήταν όταν έκανε κάτι ουσιαστικό για την ασθένεια του εθισμού, ζητώντας την σωστή βοήθεια αλλά δυστυχώς δεν παρέμεινε.

Η φράση “Φυλακές Ιδρύματα και Θάνατος” που εξόργισε τόσους βρίζοντας με σε ένα προηγούμενο ποστ, είναι μια φράση που αναφέρεται σε κάποια πολύ σημαντικά βιβλία σε σχέση με την ασθένεια του εθισμού και που δυστυχώς είναι η μόνη αλήθεια για την πορεία ενός εθισμένου ανθρώπου.

Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο με ακρίβεια και με αυτήν ακριβώς την σειρά.

Έχει γραφτεί από εμπειρία πολλών δεκαετιών πάνω σε αυτή την ασθένεια που λέγεται εθισμός.

Γιώργο δεν σε ήξερα καλά, αλλά τελικά σε ήξερα όπως ξέρω το ίδιο μου το πετσί… πρόβατα στην ίδια στάνη.

Σαφώς να βρεθούν οι υπεύθυνοι και οι αιτίες αλλά τελικά ένας είναι ο υπεύθυνος», έγραψε ο Βασίλης Ζούλιας στην ανάρτησή του.