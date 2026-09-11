Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Παντελή Παντελίδη με τους τραγουδιστές

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (09.09.2026) κι ο θάνατός του διερευνάται ακόμα, ενώ το πανελλήνιο είναι ακόμα σοκαρισμένο από την τραγική είδηση. Η μητέρα του Παντελή Παντελίδη, Αθηνά Παντελίδου, που επίσης έφυγε αιφνίδια και με τραγικό τρόπο από τη ζωή, έκανε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος τις τελευταίες μέρες «αποχαιρετά» τον Γιώργο Μαζωνάκη δημοσίως μέσω αναρτήσεων στα social media. Η μητέρα του Παντελή Παντελίδη την Παρασκευή (11.09.2026) ανέβασε μία κοινή φωτογραφία των δύο αδικοχαμένων καλλιτεχνών και πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά. Με τον τρόπο αυτόν η Αθηνά Παντελίδου είπε το δικό της «αντίο» στον σταρ του λαϊκού τραγουδιού.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκη και ο Παντελής Παντελίδης αν και ανήκαν σε άλλες γενιές, εκπροσωπούσαν με επιτυχία το λαϊκό τραγούδι και ήταν πολύ αγαπητοί στο κοινό. Παράλληλα μεταξύ τους υπήρχε εκτίμηση και αλληλοσεβασμός.