Αντώνης Ρέμος για θάνατο Γιώργο Μαζωνάκη: «Ελπίζω η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, αν υπάρξουν υπεύθυνοι να τιμωρηθούν»

Με αφορμή τη μεγάλη του συναυλία για τα 30 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για την καριέρα του, τα όσα θα συμβούν το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη αλλά και τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Live News» και στον Νίκο Ευαγγελάτο το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026). Ο Αντώνης Ρέμος όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη υπογράμμισε ότι αν υπάρχουν άνθρωποι που ευθύνονται για τον θάνατό του να τιμωρηθούν.

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«Ήταν πάρα, πάρα πολύ απότομο και ξαφνικό αυτό που συνέβη. Είναι πολύ κρίμα τόσο νέοι άνθρωποι να φεύγουν έτσι ξαφνικά. Αυτό που θα κρατήσουμε είναι όλη αυτή την παρακαταθήκη που μας αφήνει, όλα αυτά τα τραγούδια, όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές που έχουμε ζήσει και εσείς σαν ακροατές και εμείς σαν πιο κοντινοί του λίγο άνθρωποι και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. Να μείνουν μόνο αυτές οι στιγμές. Όλο το υπόλοιπο που συμβαίνει, το γιατί και το πώς έγινε, είναι κάποια πράγματα που είναι δυστυχώς, ίσως είναι μόνο θλιβερά, μόνο άσχημα. Και ελπίζω και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να αποκαλύψει ό,τι πρέπει να γίνει, να γίνει ή αν υπάρξουν υπεύθυνοι να τιμωρηθούν ανάλογα. Αλλά τώρα δεν γυρίζει τίποτα πίσω δυστυχώς.

Για τη συναυλία που ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Ρέμος υπογράμμισε: «Είναι 30 χρόνια. Είναι μια πορεία μιας ολόκληρης ζωής. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί από όλο αυτό θα κρατήσω μόνο τα θετικά, μόνο την αγάπη, μόνο το ότι αυτή τη στιγμή όλη η πόλη ζει σε έναν πολύ, πολύ ξεχωριστό ρυθμό. Έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, από τα Βαλκάνια. Έχει έρθει κόσμος για αυτή τη βδομάδα, για αυτό το Σαββατοκύριακο για να δούνε και την έκθεση και να δούνε βέβαια και τη συναυλία μου και θεωρώ ότι είναι πολύ τιμητικό αυτό και είναι πάρα, πάρα πολύ έτσι όμορφο. Έτσι, αφήνω αφήνω στην άκρη τα οποιαδήποτε πράγματα δημιουργήθηκαν.

Παράλληλα, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην καριέρα του, τονίζοντας ότι έχει συνεργαστεί με υπέροχους συναδέλφους του.

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«Έχω πραγματικά να θυμάμαι μοναδικές και σπάνιες στιγμές μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια. Από βράδια εκπληκτικά σε νυχτερινούς χώρους, από βράδια εκπληκτικά σε θέατρα που κάναμε συναυλίες, από στιγμές μοναδικές στο εξωτερικό, από στιγμές μοναδικές σε συνεργασίες μου με τους υπέροχους αυτούς συναδέλφους και δημιουργούς που συνάντησα σε όλα αυτά τα χρόνια. Όλα, όλα αυτά μαζί θα προσπαθήσουμε να τα συμπτύξουμε μέσα σε αυτές τις τρεις ώρες, τρεις ώρες και μουσικής και μόνο μουσική», δήλωσε.

Επίσης, ο Αντώνης Ρέμος, μιλώντας για τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν σχετικά με το γεγονός ότι η σκηνή στήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανέφερε: «Θέλω αύριο να υπάρξει μόνο μουσική, να σταματήσουν τα λόγια, να τελειώσουν τα λόγια από όλους μας και να αρχίσει η μουσική. Και μετά τη Δευτέρα τα πράγματα θα ξαναπάρουν τη θέση τους. Αυτή που ήταν, έτσι όπως ήταν και το άγαλμα θα είναι στη θέση του. Δεν έχει ακουμπήσει καμία κατασκευή πάνω στο άγαλμα. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Δεν είναι έτσι. Από εκεί και πέρα, οποιεσδήποτε αντιδράσεις θα φανούν στο τέλος, θα φανούν στο χειροκρότημα».