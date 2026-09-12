Υβόννη Μπόσνιακ σε Αντώνη Ρέμο πριν τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη: «Μάγεψέ τους, όπως μόνο εσύ ξέρεις»

Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει με συναυλία στη Θεσσαλονίκη, τη συμπλήρωση 30 χρόνων του στη δικογραφία και η Υβόννη Μπόσνιακ θα είναι εκεί για να τον απολαύσει. Το τρυφερό μήνυμα που δημοσιοποίησε στο Instagram, αποτυπώνει βαθιά σχέση και τη σταθερή αλληλοϋποστήριξη του ζευγαριού.

Η Υβόννη Μπόσνιακ επέλεξε μια φωτογραφία του συζύγου της, για να γράψει τις λέξεις που αισθανόταν, λίγες ώρες πριν ο Αντώνης Ρέμος ξεκινήσει την πολυσυζητημένη συναυλία του.

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Όπως έγραψε η Υβόννη Μπόσνιακ: «Ήρθε η στιγμή σου…. Μάγεψέ τους, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Μέσα σε όλο αυτόν τον θόρυβο, αυτό που μένει είναι η αλήθεια.

Η πραγματική αλήθεια. Και σήμερα αγάπη μου, μέσα από τα μάτια του κόσμου, θα την δεις να ξεδιπλώνεται μπροστά σου. Όπως την έδωσες, έτσι θα σου επιστραφεί. Κι εγώ θα είμαι εκεί… να σε καμαρώνω..!».

Οι δυο τους ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2010 και από τότε είναι αχώριστοι, στηρίζοντας συνεχώς ο ένας τον άλλον, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το 2015 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Ελένη Πασχαλίδη (η οποία πήρε το όνομα της μητέρας του τραγουδιστή) και τον Σεπτέμβριο του 2018 παντρεύτηκανσε μια λαμπερή τελετή στο κτήμα του Δημήτρη Κοντομηνά στη Βαρυμπόμπη, με κουμπάρους τον Κώστα Πηλαδάκη, τη Μαρία Μπεκατώρου, τον Γιάννη Παπαλέκα και τον Δημήτρη Κοντομηνά.