Χρήστος Χολίδης: Έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα και τον πατέρα μου στην εντατική

Ο Χρήστος Χολίδης παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και μίλησε για τους μήνες που προηγήθηκαν όταν έπρεπε να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας του πατέρα του, μετά τη γέννηση του γιου του.

Εκείνο το διάστημα, ο Χρήστος Χολίδης δεν άφησε πίσω τα επαγγελματικά του. Συνέχισε τις πρόβες και τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

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Μετά τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις ανά την Ελλάδα, επέστρεψε μόνιμα στην Αθήνα για να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με τον NIVO.

Ο ερχομός του γιου σας συνέπεσε με την απώλεια του πατέρα σας. Πως το διαχειριστήκατε;

Μέσα σε τρεις μήνες έπρεπε να διαχειριστώ μια έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα και τον πατέρα μου στην εντατική. Δεν θα το ήθελα ούτε για τον χειρότερο εχθρό μου. Κάποια στιγμή ξέσπασε ο οργανισμός μου και έπαθα ένα ατύχημα.

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Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ο χειρότερος χειμώνας που έχω περάσει στη ζωή μου.

Μετά την απώλεια του πατέρα σας κάνατε μια συγκινητική ανάρτηση, σαν να απευθυνόταν ο γιος σας στον παππού του. Τι θα θέλατε να σημαίνει αυτή η ανάρτηση για τον γιο σας, όταν μεγαλώσει;

Ό,τι κάνω τώρα το κάνω για να το δει κάποια στιγμή ο γιος μου. Αν φύγω κι εγώ από τη ζωή, θέλω να μπορεί να κοιτάζει πίσω και να θυμάται. Να ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή αποχαιρέτησα τον παππού του και να έχει κάτι που θα του θυμίζει αυτή την ιστορία.

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας τον Μάρτιο του 2026, όταν η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Όπως όλα δείχνουν, ο μικρός θα πάρει το όνομα του παππού του, Χάρη, κρατώντας έτσι ζωντανή τη μνήμη και το όνομά του μέσα στην οικογένεια.