Η Ελεονώρα Μελέτη απάντησε σε ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Kάποιοι να σεβαστούν τον θανόντα»

Η Ελεονώρα Μελέτη αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ένα από τα μηνύματα που έλαβε στο Instagram, μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη. Ανέφερε πως οι «ινσταγκραμικοί θρηνοί» συχνά κρύβουν σκοπιμότητες. Έγραψε, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους τραγουδιστές που συμπαθούσε. Του είχε πάρει συνέντευξη, τον είχε γνωρίσει και το αναπάντεχο τέλος της ζωής του, της προκάλεσε θλίψη.

Αφορμή για τις σχετικές ερωτήσεις, το γεγονός πως η Ελεονώρα Μελέτη δεν είχε προχωρήσει σε ανάρτηση μετά τη θλιβερή είδηση. «Δεν έχεις ανεβάσει τίποτα για Μαζώ, δεν τον ήξερες ή δεν τον συμπαθούσες; Νομίζω του είχες πάρει συνέντευξη στο παρελθόν» ήταν η ερώτηση που δημοσίευσε η εκλεγμένη ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.

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Η ίδια απάντησε: «Και βέβαια τον γνώριζα. Και βέβαια τον συμπαθούσα. Από πότε όμως η θλίψη για το χαμό ενός ανθρώπου είναι γνήσια μόνο όταν εκφράζεται στο Instagram; Και γιατί θα έπρεπε να ανεβάσω φωτογραφίες μαζί του, αποσπάσματα από συνεντεύξεις ή να ενημερώσω το κοινό για το πότε μιλήσαμε τελευταία φορά; Γιατί να μην έχω το δικαίωμα να πιστεύω πως οι ινσταγκραμικοί θρηνοί συχνά δεν αποσκοπούν σε τίποτα περισσότερο παρά στην αναζήτηση κοινού. Και μιας και το έφερε η κουβέντα, κάποιοι να σεβαστούν τον θανόντα.

Κάποιοι κάνουν outing για λογαριασμό του, δίνουν προσωπικά στοιχεία στη φόρα, αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα για έναν άνθρωπο που δε ζει να μιλήσει για τον εαυτό του. Αρκετά», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελεονώρα Μαζωνάκη.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου (12-09-2026), σε «λαϊκή αγρυπνία» θα τεθεί η σορός του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη, από το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) μέχρι την επόμενη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του τραγουδιστή στην γενέτειρά του, τη Νίκαια.