Από το βάθρο, στο GNTM και από εκεί στο Survivor: Η πρωταθλήτρια ταεκβοντό, Ιωάννα Δεσύλλα, παλεύει με τους «Επαρχιώτες»

Η Ιωάννα Δεσύλλα είναι ένας χαμαιλέων, με μετάλλια, ψηλά τακούνια και μαύρη ζώνη στο Ολυμπιακό ταεκβοντό.

Αφού ανέβηκε, λοιπόν, δύο φορές στο ευρωπαϊκό βάθρο, περπάτησε στην πασαρέλα, στο runway του GNTM, δοκιμάζει και πάλι τον εαυτό της σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου και στο Survivor 2026.

Ήρθε με φόρα από τη Λάρισα, φορτωμένη μετάλλια, με φωτογένεια και αυτοπεποίθηση στο φακό, με στόχο να βγει νικήτρια από το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης.

Το τεράστιο έπαθλο των 250.000 ευρώ, αποτελεί σίγουρα δέλεαρ, αλλά η περιπέτεια και η δοκιμασία σε τελείως διαφορετικό στίβο, ίσως είναι πιο ψηλά στο μυαλό της Ιωάννας Δεσύλλα, που ξέρει καλά το παιχνίδι του να ξανασυστήνεται στο κοινό, με διαφορετικές ιδιότητες, δεξιότητες και χαρακτηριστικά.

Στο φετινό Survivor, ανήκει στους «Επαρχιώτες» και έχει δείξει μέχρι τώρα, ότι το αθλητικό της background την κάνει πολύ σκληρή για να… πεθάνει!

Άλλωστε και η εμπειρία από το χώρο του modelling τη δίδαξε να αντέχει σε σκληρές συνθήκες και να «χτίσει» γερό στομάχι.

Βέβαια, την πειθαρχία και την πνευματική αντοχή, η Ιωάννα Δεσύλλα, είχε φροντίσει να την αποκτήσει χρόνια νωρίτερα μέσα από το χώρο του Ολυμπιακού ταεκβοντό. Ένας χώρος που της ταίριαζε και εξακολουθεί να είναι ο φυσικό της και να την ανταμείβει, αφού μόλις πριν από μερικούς μήνες αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας με τον σύλλογο ΑΣ ΓΑΙΑ Αλίμου, έχοντας στο πλευρό της τους προπονητές Τζένη Σκεπετάρη και Διονύση Ραψομανίκη.

Τις κορυφαίες στιγμές της αθλητικής της καριέρας, τις έζησε ως αθλήτρια του ΑΣ Αίαντας Αγίου Δημητρίου, αφού το 2016 κατέκτησε, στο Γκρόζνι, το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21, ενώ έναν χρόνο αργότερα, στην αντίστοιχη διοργάνωση που έγινε στη Σόφια, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, με προπονητή τον Θεόδωρο Ζηνέλη.

Τον Οκτώβριο του 2025 αναδείχθηκε για πολλοστή φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας, αυτή τη φορά με τα χρώματα του Αθλητικού Συλλόγου ΓΑΙΑ Αλίμου.

Το χρυσό μετάλλιο της έδωσε μια θέση στην εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε ένα μήνα αργότερα στο Βούξι της Κίνας και στο οποίο η Ιωάννα Δεσύλλα πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση.

Η Ιωάννα Δεσύλλα, είναι ένας άνθρωπος πειθαρχημένος με στρατηγική και αντοχή.

Μία ηγετική προσωπικότητα που ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός, πίεση και όρια.

Σπουδάζει Γενική Ιατρική στην Αθήνα αλλά η μεγάλη της διέξοδος είναι το modelling. Η ενασχόλησή της με τον χώρο αυτό, την οδήγησε να συμμετέχει στον 1ο κύκλο του GNTM στο Star, ο οποίος προβλήθηκε το 2018.

Στην αρχή είναι κλειστός χαρακτήρας, δεν εμπιστεύεται εύκολα και θέλει οι άλλοι να κάνουν το πρώτο βήμα.

Όταν όμως αυτό γίνει, μεταμορφώνεται σε «ψυχή» της παρέας.

Έχει πληγωθεί από ανθρώπους που την εκμεταλλεύτηκαν, γι’ αυτό φιλτράρει τους γύρω της και δεν χαρίζεται εύκολα.

