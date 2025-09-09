Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Αποστολία Ζώη: Ανάβει «φωτιές» με κόκκινο μπικίνι στα 45 της χρόνια – Οι πόζες της τραγουδίστριας

Η Αποστολία Ζώη χαλαρή και ευδιάθετη σε εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram με κόκκινο μπικίνι
Αποστολία Ζώη
Αποστολία Ζώη / NDP PHOTO

Η Αποστολία Ζώη πόζαρε με κόκκινο μπικίνι και αποφάσισε να μοιραστεί ορισμένες φωτογραφίες στο Instagram. Η τραγουδίστρια αποδεικνύει ότι στα 45 της χρόνια παραμένει σε άψογη φόρμα. Το φετινό καλοκαίρι ξεκουράστηκε, γέμισε τις μπαταρίες της και πλέον είναι έτοιμη να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη βρήκαν την Αποστολία Ζώη εκτός Αθηνών, καθώς κοινοποιεί στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Δερβένι. Με κόκκινο μπικίνι και φόντο σε ορισμένες εικόνες τη θάλασσα, δείχνει χαλαρή και ευδιάθετη.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε διαφορετικές λήψεις της από την πισίνα του ξενοδοχείου, όπου βρισκόταν, ενώ έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της:  «Εκεί που ο ουρανός συναντά τη θάλασσα, συναντώ κι εγώ τον εαυτό μου».

Η Αποστολία Ζώη είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media με την τραγουδίστρια να μοιράζεται συχνά φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apostolia Zoi Official (@apostoliazoi)

Τον περασμένο Αύγουστο, η Αποστολία Ζώη είχε μιλήσει για την αθέατη όψη στο ελληνικό τραγούδι και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ίδια στην πορεία της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάικλ Κέιν επιστρέφει από τη συνταξιοδότηση για τη νέα ταινία του Βιν Ντίζελ
Οι δύο ηθοποιοί έπαιξαν μαζί στην ταινία «The Last Witch Hunter» του 2015 και με μια συνέχεια να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Κέιν φέρεται να είναι σε συνομιλίες για να επαναλάβει τον ρόλο του ως Πατέρας Ντόλαν
Μάικλ Κέιν
Newsit logo
Newsit logo