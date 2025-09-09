Αποστολία Ζώη: Ανάβει «φωτιές» με κόκκινο μπικίνι στα 45 της χρόνια – Οι πόζες της τραγουδίστριας

Η Αποστολία Ζώη πόζαρε με κόκκινο μπικίνι και αποφάσισε να μοιραστεί ορισμένες φωτογραφίες στο Instagram. Η τραγουδίστρια αποδεικνύει ότι στα 45 της χρόνια παραμένει σε άψογη φόρμα. Το φετινό καλοκαίρι ξεκουράστηκε, γέμισε τις μπαταρίες της και πλέον είναι έτοιμη να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη βρήκαν την Αποστολία Ζώη εκτός Αθηνών, καθώς κοινοποιεί στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Δερβένι. Με κόκκινο μπικίνι και φόντο σε ορισμένες εικόνες τη θάλασσα, δείχνει χαλαρή και ευδιάθετη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε διαφορετικές λήψεις της από την πισίνα του ξενοδοχείου, όπου βρισκόταν, ενώ έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της: «Εκεί που ο ουρανός συναντά τη θάλασσα, συναντώ κι εγώ τον εαυτό μου».

Η Αποστολία Ζώη είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media με την τραγουδίστρια να μοιράζεται συχνά φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apostolia Zoi Official (@apostoliazoi)

Τον περασμένο Αύγουστο, η Αποστολία Ζώη είχε μιλήσει για την αθέατη όψη στο ελληνικό τραγούδι και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ίδια στην πορεία της.