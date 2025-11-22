Απόστολος Γκλέτσος για Δάφνη Καραβοκύρη: «Εγώ είμαι υπέρ της βίας;» – Άλλαξε θέμα η Σίσσυ Χρηστίδου

Ο Απόστολος Γκλέτσος κλήθηκε να απαντήσει στα σχόλια που έκανε για εκείνον η Δάφνη Καραβοκύρη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε το πρωί του Σαββάτου (22-11-2025) στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έφερε το θέμα στη συζήτηση λέγοντας: «Ακούστηκε πολύ ότι είσαι υπέρ της βίας και η Δάφνη Καραβοκύρη έδωσε μια δήλωση και είπε ότι φοβήθηκε ότι θα σηκώσεις το χέρι σου στο πλατό». Ο Απόστολος Γκλέτσος αρχικά έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα σιωπηλός και στη συνέχεια απάντησε: «Εγώ είμαι υπέρ της βίας; Μάλιστα! Μάλιστα, εντάξει! Οκ…»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σίσσυ Χρηστίδου, βλέποντας την αμηχανία που δημιουργήθηκε στο πλατό, επέλεξε να αλλάξει αμέσως θέμα, μεταφέροντας τη συζήτηση στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο. Μετάνιωσα που δεν τοποθετήθηκα και δεν υπήρξα δίπλα στη Σοφία» είχε πει λίγες μέρες νωρίτερα η Δάφνη Καραβοκύρη. Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν θέλησε να πει περισσότερα, όταν δέχτηκε την επίμαχη ερώτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα καταφέραμε, Απόστολε! Πες λίγο εδώ δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι…», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου. «Ήμουν στην Κύπρο! Εντάξει, τα είπαμε λίγο… παραπάνω, φταίει η Βένια Καραγιάννη!», είπε με χαμόγελο ο Απόστολος Γκλέτσος και όλοι γέλασαν στο ξεκίνημα της συνέντευξης.

Προ ημερών ο Απόστολος Γκλέτσος είχε ακυρώσει προγραμματισμένη συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου, επειδή ήταν κρυωμένος. Τότε ζήτησε «συγγνώμη» από την παρουσιάστρια και δεσμεύτηκε ότι θα πάει σύντομα στην εκπομπή της.