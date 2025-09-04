Απόστολος Γκλέτσος και Ιζαμπέλα Αρβανίτη σε νυχτερινή έξοδο στη Μύκονο με φιλιά μπροστά στους φωτογράφους

Ο Απόστολος Γκλέτσος αποφάσισε προ ημερών να επισκεφθεί για πρώτη φορά τη Μύκονο, με τις φωτογραφίες που έρχονται στο φως, να δίνουν μια γεύση από το πώς τα πέρασε. Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής στο σίριαλ «Η γη της ελιάς» και πρώην δήμαρχος Στυλίδας, καταγράφηκε σε νυχτερινή έξοδο με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη και την Σούλα Λιάκου, που βρέθηκε στο τραπέζι τους.

Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν προσπάθησε να «κρυφτεί» από τους φωτογράφους όταν τον εντόπισαν σε μπαρ της Μυκόνου. Τους άφησε να κάνουν τη δουλειά τους και να τραβήξουν ορισμένα καρέ από τη νυχτερινή του έξοδο στα Ματογιάννια.

Ο Απόστολος Γκλέτσος είναι και πάλι μαζί με την πρώην αγαπημένη του Ιζαμπέλα Αρβανίτη ενώ πρόσφατα αγόρασε ένα παλιό ξενοδοχείο στην Αίγινα, παρέα με έναν φίλο του και το ανακαινίζουν για να το λειτουργήσουν ως boutique hotel.

Προ ημερών ανέφερε πως δεν τον φλερτάρουν και πώς ποτέ δεν είχε ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού από γυναίκες. Όσο για την παραίτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο δήλωσε πώς όλα κάποτε τελειώνουν.

«Πέφτω από τα σύννεφα, υπηρετήσαμε στους αλεξιπτωτιστές» είχε πει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη γνωριμία του με κατηγορούμενο στη υπόθεση της κρητικής μαφίας.