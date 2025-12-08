Απόστολος Γκλέτσος: Ζεϊμπέκικο στα μπουζούκια την ώρα που ο Χρήστος Μάστορας τραγουδούσε Καζαντζίδη

Ο Απόστολος Γκλέτσος συνηθίζει να χορεύει ζεϊμπέκικο όταν ακούει αγαπημένα του τραγούδια. Το έκανε και το βράδυ της Παρασκευής (05-12-2025) στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Χρήστος Μάστορας με τον Αντώνη Ρέμο.

Ο Απόστολος Γκλέτσος καθόταν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια με την παρέα του. Το κέφι άναψε όταν ο Χρήστος Μάστορας άρχισε να ερμηνεύει τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη και ο ηθοποιός αποφάσισε να ανέβει στην πίστα. Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε κέντρισε τα βλέμματα και καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα θαμώνων του κέντρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ήταν επόμενο, ο αγαπημένος ηθοποιός καταχειροκροτήθηκε από τους θαμώνες του μαγαζιού. Ο ίδιος έδειχνε να το απολαμβάνει, όπως και ο Χρήστος Μάστορας που παρακολουθούσε το ζεϊμπέκικο από κοντά.

Ο Απόστολος Γκλέτσος μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Αθήνα και την Κύπρο, όπου ταξιδεύει συχνά για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς «Γη της Ελιάς». Μιας και επέστρεψε στην Ελλάδα προ ημερών, θέλησε να περάσει ένα υπέροχο βράδυ με τους φίλους του.

Ο Απόστολος Γκλέτσος είχε χορέψει στο παρελθόν ζεϊμπέκικο στο Ηρώδειο, λίγα μόνο μέτρα από το σημείο που καθόταν ο Στέφανος Κασσελάκης, με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ.