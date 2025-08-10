Lifestyle

Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της

Η όμορφη ηθοποιός έγινε ξανά μητέρα στα 53 της χρόνια
Άριελ Κωνσταντινίδη
Η Άριελ Κωνσταντινίδη

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα η Άριελ Κωνσταντίνιδη, όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα με μία δημόσια εμφάνιση.

Η γνωστή ηθοποιός έγινε ξανά μητέρα σε 53 ετών, καθώς από την Παρασκευή (08.08.2025) κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωράκι της, το οποίο είναι κοριτσάκι. Σημειώνεται ότι η Άριελ Κωνσταντινίδη έχει και δίδυμους γιους που ήρθαν στον κόσμο στις 22 Μαρτίου 2017 που ονομάζονται Δαναός και Φοίβος.

Το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο. Στη μία ποζάρει, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο κοριτσάκι της και με ένα χαμόγελο ευτυχίας στα χείλη. 

Η ανάρτηση της Άριελ Κωνσταντινίδη με την κόρη της
Η ανάρτηση της Άριελ Κωνσταντινίδη με την κόρη της

Παράλληλα, η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέβασε μία ακόμα φωτογραφία που απεικονίζει το κρεβατάκι της μικρούλας με τα στοιχεία της.

Έτσι μάθαμε ότι το κοριτσάκι γεννήθηκε 3.180 κιλά και 48 εκατοστά. 

Η ανάρτηση της Άριελ Κωνσταντινίδη από το μαιευτήριο
Η ανάρτηση της Άριελ Κωνσταντινίδη από το μαιευτήριο

«Πιστεύω στον ρόλο του πατέρα και θέλω έναν άντρα που θα είναι συνειδητώς σε αυτό και η δική μας σχέση θα είναι πάντα αυτή που θα είναι όσο πάει. Δεν ήθελα το παιδί αυτό να είναι το παιδί που μας ενώνει. Ποιον μπαμπά; Το παιδί που περιμένω δεν έχει μπαμπά, θα τον βρούμε στην πορεία», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo