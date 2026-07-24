Αθηνά Οικονομάκου: Νέα εξόρμηση για την ηθοποιό – Ξεκουράζεται με τα παιδιά της στη Μύκονο

Τέλος δεν έχουν τα ταξίδια και η χαλάρωση για την Αθηνά Οικονομάκου που αμέσως μετά τον γάμο της, βρίσκεται συνεχώς με μία…. βαλίτσα στο χέρι.

Η όμορφη ηθοποιός μετά το τριήμερο γλέντι του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, ταξίδεψε στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ πέρασε και μερικές ημέρες ξεγνοιασιάς σε resort στο Σούνιο. Η Αθηνά Οικονομάκου τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρίσκεται στη Μύκονο και κάνει διακοπές με τα παιδιά της.

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Το βράδυ της Πέμπτης (23.07.2026) η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε σε ένα γλέντι στο νησί και βιντεοσκόπησε μερικές στιγμές κεφιού και διασκέδασης, τις οποίες στη συνέχεια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram.

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Την Παρασκευή, η Αθηνά Οικονομάκου συνέχισε να μοιράζεται υλικό στο Instagram από τις διακοπές της στη Μύκονο, αποκαλύπτοντας ότι μαζί της βρίσκονται και τα δύο της παιδιά. Ο Μάξιμος και η Σιέννα, που απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο.

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύζυγός της, Μπρούνο Τσερέλα, απόλαυσαν στιγμές ανεμελιάς και ξεγνοιασιάς στην περιοχή Ταρίφα που βρίσκεται στην Ισπανία.