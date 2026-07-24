Η Βίκυ Κουλιανού χαλαρώνει δίπλα σε πισίνα στη Μύκονο και φιλοσοφεί: «Να την γελάς τη ζωή»

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απολαμβάνει η Βίκυ Κουλιανού, όπως αποκάλυψε μέσω των social media.

Το εντυπωσιακό top model βρίσκεται στη Μύκονο και την Παρασκευή (24.07.2026) μοιράστηκε στο Instagram μία φωτογραφία από τις διακοπές της. Η Βίκυ Κουλιανού ανέβασε μία ανέμελη πόζα, στην οποία βρίσκεται ξαπλωμένη δίπλα σε μία πισίνα και κάνει ηλιοθεραπεία.

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Παράλληλα, η Βίκυ Κουλιανού θέλησε να περάσει και ένα μήνυμα ζωής στους followers της, προτρέποντάς τους να γελούν και να χαίρονται τη ζωή τους.

«Να την γελάς τη ζωή. Δυναμώνουν τα θέλω σου καταλαγιάζουν τα πρέπει», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Κουλιανού, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι βρίσκεται στη Μύκονο.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Koulianou (@vicky_koulianoy)

Πρόσφατα, η Βίκυ Κουλιανού είχε αναφερθεί στην τελευταία της σχέση, αποκαλύπτοντας ότι μαθεύτηκε τυχαία.

«Δεν είναι ότι δεν έχει ακουστεί ποτέ κάποια σχέση μου, αλλά δε το έχω κάνει εσκεμμένα. Φυσικά και είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάντα χαμηλών τόνων στις σχέσεις μου αλλά σίγουρα, όταν κάτι παρουσιαστεί, άλλες φορές έχει γίνει στο βάθος χρόνου γιατί ήταν μια μεγάλη σχέση που αναπόφευκτα θα φαινόταν κάπου, και άλλες όπως η τελευταία μου σχέση, γιατί απλά έτυχε. Δεν ήταν μακροχρόνια η τελευταία μου σχέση. Μαθεύτηκε τυχαία στους τρεις μήνες», είχε δηλώσει η Βίκυ Κουλιανού.