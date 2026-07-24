Lifestyle

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις διακοπές της στην Κέρκυρα – Τα παιχνίδια στις νεροτσουλήθρες

Η παρουσιάστρια φέρεται να ζει στο νησί των Φαιάκων έναν μεγάλο έρωτα
Σίσσυ Χρηστίδου
Η Σίσσυ Χρηστίδου
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Μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της διανύει η Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς βρίσκεται σε φάση διακοπών. Μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν του «Χαμογέλα και πάλι» στο ΜΕGA, η όμορφη παρουσιάστρια ξεκίνησε τις εξορμήσεις στα νησία.

Εδώ και μερικές ημέρες η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται μαζί με την κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά, στην Κέρκυρα, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ο άντρας που φέρεται να έχει κλέψει την καρδιά της παρουσιάστριας.

Πρόσφατα, το tlife.gr αποκάλυψε ότι η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Μάλιστα, την Κυριακή (19.07.2026) εκείνη ανέβασε μία φωτογραφία από το μαγαζί του νέου συντρόφου της, επισημαίνοντάς τον.

Την Παρασκευή (24.07.2026) η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε μία σειρά φωτογραφιών από την επίσκεψη της σε θαλάσσιο πάρκο του νησιού. Μαζί της βρισκόταν και η Χριστίνα Κοντοβά. Οι δυο τους έγιναν ξανά παιδιά και χαλάρωσαν πάνω σε κουλούρες, δίπλα στις νεροτσουλήθρες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. 

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Σημειώνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου – μέχρι στιγμής – δεν έχει σχολιάσει το παραμικρό μετά τα δημοσιεύματα για τη νέα σχέση της.

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