Άρης Μουγκοπέτρος: Το ατύχημα, οι followers, η κρίση στον γάμο του και η σύλληψη

Το πρόσωπο των ημερών έγινε για ακόμα μία φορά ο Άρης Μουγκοπέτρος, καθώς ανήμερα τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2025 συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έγινε γνωστός το περασμένο Πάσχα όταν εξερράγη στο δεξί του χέρι μία κροτίδα που κρατούσε με αποτέλεσμα να του ακρωτηριαστούν 2,5 δάχτυλα. Η χρονιά αυτή σημαδεύτηκε από μια σειρά δραματικών γεγονότων, το σοβαρό ατύχημα που είχε, την έντονη δραστηριότητά του στο Instagram, την κρίση στον γάμο του και την πρόσφατη σύλληψή του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα δικαστήρια της Τρίπολης. Πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρου του δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

Το ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή

Ο Άρης Μουγκοπέτρος το Πάσχα υπέστη ένα σοβαρό ατύχημα που άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Ενώ βρισκόταν στο χωριό του, την Κλειτορία, μια κροτίδα εξερράγη στα χέρια του. Το τραύμα ήταν τόσο σοβαρό που οδήγησε στον μερικό ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ την 21η Απριλίου 2025 και παρέμεινε στο νοσοκομείο για σχεδόν τρεις εβδομάδες. Ο Άρης Μουγκοπέτρος έλαβε το πρώτο του εξιτήριο την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, αλλά η νοσηλεία του δεν περιορίστηκε σε αυτό το διάστημα, καθώς χρειάστηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο αρκετές φορές για επόμενες επεμβάσεις τόσο στο χέρι όσο και στο μάτι. Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά το πρώτο εξιτήριο, υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο δεξί του μάτι λόγω σοβαρού προβλήματος. Έπειτα, τον Αύγουστο επέστρεψε για νέο χειρουργείο στο χέρι, ενώ τον Οκτώβριο υποβλήθηκε σε μία ακόμη προγραμματισμένη επέμβαση για την αποκατάσταση του χεριού του. Συνολικά, αν και η αρχική του συνεχόμενη νοσηλεία διήρκεσε περίπου 18 ημέρες, η διαδικασία αποκατάστασής του απαίτησε πολλαπλές σύντομες παραμονές στο νοσοκομείο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Παρά το πλήγμα, ο μουσικός επέδειξε τεράστια ψυχική δύναμη. Τον Δεκέμβριο του 2025, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό», όπου έδειξε για πρώτη φορά το τεχνητό μέλος που χρησιμοποιεί πλέον. Μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «13 33», η οποία κυκλοφόρησε οκτώ μήνες μετά το συμβάν, περιγράφει τη μάχη του για αποκατάσταση και την επιστροφή του στη μουσική.

«Μετά από καιρό ήρθε επιτέλους η πιο όμορφη μέρα μετά το τραγικό συμβάν κ μετά από όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά με τον κάθε βλάκα που υπήρχε στη ζωή μου… Είμαι πολύ συγκινημένος… Κλαίω από την χαρά μου! Κώστα Χρονόπουλε σε ευχαριστώ πολύ για τις ελπίδες που μου έδωσες για την συμπεριφορά σου αλλά και την πραγματική αγάπη που έδειξες από την πρώτη στιγμή ο θεός να σ’ έχει καλά γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους σαν εσένα! Είστε όλοι μία σούπερ ομάδα! Τώρα μπροστά μας έχουμε πολύ δουλειά για να επιστρέψουμε», έγραψε δείχνοντας στο κοινό του στο Instagram τα «νέα» του δάχτυλα.

Οι followers στο Instagram

Ο προσωπικός του λογαριασμός του Άρη Μουγκοπέτρου στο Instagram αποτέλεσε το κύριο μέσο επικοινωνίας του με το κοινό κατά του Γολγοθά που πέρασε μετά το ατύχημα που είχε το περασμένο Πάσχα. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, ο καλλιτέχνης μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητά του και τη διαδικασία επούλωσης των τραυμάτων του.

Το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που δέχτηκε μέσω των social media έδωσε δύναμη και κουράγιο στον Άρη Μουγκοπέτρο να συνεχίζει να παλεύει να αποκαταστήσει την υγεία του, με απώτερο σκοπό να μπορέσει να επιστρέψει στα καλλιτεχνικά δρώμενα και να αρχίζει να παίζει και πάλι το κλαρίνο του.

Μάλιστα, παρατηρήθηκε αύξηση της δραστηριότητας και των ακολούθων του στα κοινωνικά δίκτυα μετά το σοβαρό ατύχημα με κροτίδα το Πάσχα του 2025 το οποίο οδήγησε στον ακρωτηριασμό δακτύλων του δεξιού του χεριού. Το ατύχημα, οι εγχειρήσεις στο χέρι και το μάτι, καθώς και η πρόσφατη κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «13 33» τον Δεκέμβριο του 2025, αύξησαν κατακόρυφα τη δημόσια αναγνωρισιμότητά του. Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός followers του Άρη Μουγκοπέτρου στο Instagram είναι 78.000.

Η κρίση στον γάμο του

Ένα τηλεφώνημα, μια λεκτική επίθεση και η άρνηση για εξωδικαστική λύση φαίνεται να ήταν οι σταγόνες που έκαναν το ποτήρι να ξεχειλίσει στη σχέση του Άρη Μουγκοπέτρου και της Δήμητρας Παρασκευοπούλου. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου όταν και έφυγε οριστικά ο γνωστός καλλιτέχνης από το σπίτι της οικογένειας.

«Δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο αν δεν αισθανόταν η ίδια κάποια απειλή τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της. Προσπάθησα να τους βοηθήσω να τα βρούνε συναινετικά, ο άνθρωπος δεν ήθελε. Και να γίνεται μια οικογενειακή υπόθεση ντόρος δεν είναι ωραίο. Με πήρε τηλέφωνο (η σύζυγος του Μουγκοπέτρου) και είπε ότι εγώ και τα παιδιά μου δεν νιώθουμε ασφαλής “τι να κάνω;”. Ο Άρης είχε φύγει από το σπίτι και του είπε να αφήσει και τα κλειδιά, του επιτρεπόταν να βλέπει τα παιδιά του και να μπορεί να πάρει τα αντικείμενα του με συνεννόηση. Πήγε στο σπίτι ανήμερα Χριστουγέννων μαζί με ένα συγγενικό πρόσωπο του και άρχισε να κουνάει τα δάχτυλα του και να μιλάει με άσχημο τρόπο για την ίδια και την οικογένεια της. Μιλάμε για λεκτική και ψυχολογική βία μπροστά στα ανήλικα παιδιά της» αναφέρει ο ξάδερφός της μιλώντας στο newsit.gr.

Η λεκτική βία και οι απειλές φαίνεται να μην σταμάτησαν ούτε μπροστά στα παιδιά τους και η κατάσταση ξέφυγε: «Εγώ είδα και το υλικό από τις κάμερες και ο Άρης την μια πήγαινε προς τα παιδιά και συζητούσαν μια χαρά και από την άλλη απειλούσε και μιλούσε άσχημα στη Δήμητρα. Μάλιστα, της είπε κιόλας ότι αν θέλει να το πάνε δικαστικά θα δει με όποιον έχει κάνει».

«Η Δήμητρα πήγε στο τμήμα και εκεί συνάντησε τον Άρη, ο οποίος – ψευδώς – πήγε να καταγγείλει την αρπαγή των παιδιών από την μητέρα, γεγονός που δεν ισχύει, γιατί τα παιδιά ήταν το σπίτι τους. Ο Άρης πήγαινε κάθε μέρα στο σπίτι για να δει τα παιδιά τους πάντα με συνεννόηση» ισχυρίζεται το συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας του Άρη Μουγκοπέτρου.

Δεν φαίνεται να ήταν το μοναδικό περιστατικό αυτό ανάμεσα στο ζευγάρι αλλά ο μουσικός φαίνεται να είχε πάει ξανά στην αστυνομία: «Πριν από λίγες μέρες ο Άρης δεν ήθελε να τα βρούνε εξωδικαστικά και αποφάσισε να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Είχε πάει στην αστυνομία για να πει ότι δεν τον άφηνε η Δήμητρα να πάρει τα αντικείμενα του από το σπίτι. Προσπάθησα τότε να τους βοηθήσω και κάλεσα τον αδερφό του Άρη και του είπα να βρεθεί μια λύση έστω και σε αυτό το σημείο. Την επόμενη χωρίς προειδοποίηση και χωρίς κανένα τηλεφώνημα ορμά στο σπίτι μαζί με τον αδερφό του και βάζουν μια γυναίκα στην γωνία και τις λένε πράγματα, μπροστά στα παιδιά της. Της έλεγε γιατί ασχολείται ο αδερφός της μαζί του, ότι θα δει τι θα πάθει. Της ζητούσε ακόμα και να πηγαίνει στο σπίτι και να κοιμάται εκεί, ενώ είχε αποχωρήσει από εκεί οικειοθελώς» περιγράφει ο ξάδερφος της Δήμητρας Παρασκευοπούλου στο newsit.gr.

«Η ρήξη του ζευγαριού είχε ξεκινήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά η Δήμητρα είχε δεθεί πάρα πολύ με το ατύχημα που είχε ο Άρης. Και μετά από αυτό του έδωσε ακόμα μια ευκαιρία που όπως φάνηκε δεν έπρεπε να το κάνει» πρόσθεσε ο ξάδελφος της συζύγου του Άρη Μουγκοπέτρου.

Δεν υπάρχουν δημόσιες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες της πρώτης γνωριμίας του Άρη Μουγκοπέτρου με τη σύζυγό του, Δήμητρα. Ωστόσο, το ζευγάρι έχει αποκτήσει δίδυμες κόρες και η Δήμητρα στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία του το 2025, κάνοντας συχνά δηλώσεις στα ΜΜΕ για την κατάστασή του.

Μάλιστα, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με τη σύζυγό του το προηγούμενο διάστημα στο Instagram και μιλούσε με λόγια αγάπης για εκείνη, ωστόσο οι κοινές του πόζες έχουν πλέον «εξαφανιστεί» από τον λογαριασμό του.

Η σύλληψη

Η σχέση τους φαίνεται να διέρχεται κρίση, καθώς αναφέρεται πλέον ως εν διαστάσει σύζυγος. Στις 25 Δεκεμβρίου 2025, η Δήμητρα κατέθεσε μήνυση εναντίον του για ενδοοικογενειακή απειλή, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του μουσικού. Η ίδια δήλωσε πως ένιωσε φόβο για την ίδια και τα παιδιά τους μετά από φραστική επίθεση που δέχθηκε. Ο μουσικός συνελήφθη μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της, αισθανόμενη απειλή κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του καλλιτέχνη στο σπίτι τους.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στο αυτόφωρο, όπου πήρε αναβολή για να δικαστεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Μέσω του δικηγόρου του που μίλησε στο MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να δει τα παιδιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου», δήλωσε.