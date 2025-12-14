Αθηνά Οικοκομάκου και Μπρούνο Τσερέλα θα αλλάξουν χρονιά στο εξωτερικό: «Θα υποδεχθούμε το 2026 στην Αργεντινή»

Τα σχέδιά της για τις γιορτές αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου και φρόντισε να μοιράσει τον χρόνο της μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, ώστε να περάσει χρόνο και με τα δύο της παιδιά, στα οποία έχει μεγάλη αδυναμία, αλλά και ιδιωτικές στιγμές με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η γνωστή ηθοποιός έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο έναν γιο, τον Μάξιμο και μία κόρη, τη Σιέννα, που αποτελούν προτεραιότητα της ζωής της. Ταυτόχρονα, η Αθηνά Οικονομάκου ζει έναν μεγάλο έρωτα με τον Μπρούνο Τσερέλα, με τον οποίο ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Μιλώντας στο ένθετο Real Life της Real News, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα δήλωσε ότι τα Χριστούγεννα θα βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με τον αρραβωνιαστικό ης και τα δύο της παιδιά και θα περάσουν υπέροχες στιγμές. Την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς από την άλλη, θα ταξιδέψει με τον Μπρούνο Τσερέλα για τη μακρινή Αργεντινή.

«Βιώνουμε μια πολύ όμορφη περίοδο, γεμάτη χαρά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι έτσι», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

«Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε με τα παιδιά, εδώ στην Αθήνα. Θα είναι υπέροχα. Την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς θα ταξιδέψουμε με τον αγαπημένο μου για το εξωτερικό. Θα υποδεχθούμε το 2026 στην Αργεντινή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δεν ξέρω πως κυκλοφόρησε ότι θα παντρευτώ. Είναι ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον, αλλά είναι όλα ψέματα. Ο Μπρούνο λατρεύει την Πάρο και εμένα μου αρέσει πολύ, αυτό», είχε πει πρόσφατα η ηθοποιός για τις φήμες ότι παντρεύεται στα μέσα Ιουνίου 2026 στην Πάρο.