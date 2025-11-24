Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Με το καλό θα γίνει και το επόμενο βήμα

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους.

Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου κατά την επιστροφή της από ταξίδι στο Μιλάνο, ρωτήθηκε για τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν ανακοίνωσε ημερομηνία. Ανέφερε με νόημα πως κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το βήμα στη σχέση τους.

Έτσι λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου, μιλώντας για το ταξίδι της αλλά και για τα παιδιά της, τα οποία ήταν μαζί της στο Μιλάνο, είπε: «Έχω πολλή δουλειά, πολλές υποχρεώσεις, αλλά όμορφα, μια χαρά. Περάσαμε πολύ ωραία, φανταστικά. Νιώθω όμορφα για τα ταξίδια που κάνω γιατί είναι επιλογή μου, το διασκεδάζω, μου αρέσει, με κουράζει και με ξεκουράζει ταυτόχρονα».

«Το Μιλάνο είναι πολύ όμορφη πόλη οπότε όλα καλά, μου αρέσει, το έχω επιλέξει και μπορώ να το στηρίξω. Με το καλό θα γίνει και το επόμενο βήμα. Το ότι ο Μπρούνο έχει γνωρίσει τα παιδιά μου δεν το είχαμε άγχος, πήγε καλύτερα και από όσο μπορούσα να φανταστώ, οπότε ακόμα πιο ωραία» είπε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του Mega.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Το καλοκαίρι μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Πλέον οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.