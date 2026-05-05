Met Gala 2026: Οι πιο κακοντυμένες – Επιτομή της κακογουστιάς οι Κέιτι Πέρι και Κάιλι Τζένερ, ποιες άλλες απογοήτευσαν

Υποτίθεται πως είναι η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, όμως στο φετινό Met Gala οι πιο «διψασμένες» για προσοχή σταρ απέτυχαν παταγωδώς στο στυλιστικό κομμάτι.

Η φετινή έκθεση, με τίτλο «Costume Art» και dress code «Η Μόδα ως Τέχνη», έδωσε το έναυσμα για εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά και για επιλογές που ξέφυγαν – σε ορισμένες περιπτώσεις εντυπωσιακά – προς την υπερβολή και την κακογουστιά.

Πολλές celebrities κινήθηκαν στα όρια του αλλόκοτου, επιχειρώντας τις δικές τους, συχνά αμφιλεγόμενες, ερμηνείες του «Fashion is Art», που λειτουργούσε ως πιο συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή μέσα στο ευρύτερο concept της βραδιάς.

Από τη σχεδόν γυμνή εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ μέχρι το εξωγήινο-inspired outfit της Κέιτι Πέρι Perry, η Daily Mail συγκέντρωσε τις πιο αποτυχημένες στιλιστικά εμφανίσεις του Met Gala 2026.

Οι πιο κακοντυμένες του Met Gala 2026

Η Κάιλι Τζένερ για τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση επέλεξε ένα περίτεχνο φόρεμα Schiaparelli με nude κορσέ που αγκάλιαζε τις καμπύλες και μια σατέν φούστα που έμοιαζε σαν να ετοιμαζόταν να βγάλει.

Η Κέιτι Πέρι θύμισε λίγο νύφη AI καλύπτοντας το πρόσωπό της με μια ασημί μάσκα που θύμιζε ρομπότ, την οποία συνδύασε με ένα στράπλες, μεταξωτό φόρεμα με υπερβολικά τετράγωνο ντεκολτέ. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι λευκά σατέν γάντια όπερας.



Η Σάρα Πόλσον φόρεσε ένα εντυπωσιακό γκρι φόρεμα από τούλι με μεγάλο φιόγκο στον λαιμό και πρόσθεσε ένα δολάριο γύρω από τα μάτια της, θέλοντας να δείξει ότι το χρήμα μάς «τυφλώνει». Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα ζευγάρι λευκά γάντια όπερας.



Ο μουσικός Σαμ Σμιθ επέλεξε ένα μαύρο, λαμπερό σύνολο με εντυπωσιακή, oversized κάπα επενδυμένη με γούνας και εφαρμοστό τελείωμα τύπου «γοργόνας». Το συνδύασε με ένα μεγάλο ασορτί headpiece, που περιλάμβανε δύο ψηλά μαύρα φτερά.



Ένα κομμάτι ύφασμα γύρω από τα μάτια της επέλεξε και η ηθοποιός Ρέιτσελ Ζέγκλερ καθώς και ένα λευκό φόρεμα τύπου κορσέ με τελείωμα «γοργόνας».



Η Λένα Ντάναμ εμφανίστηκε με μια custom δημιουργία Valentino σε κόκκινο χρώμα, διακοσμημένη με παγιέτες και φτερά, εμπνευσμένη από τον πίνακα «Η Ιουδήθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη» της Αρτεμιζία Τζεντιλέσκι, σύμφωνα με τη Vogue.



Η νέα επικεφαλής editorial content της Vogue, Κλόε Μαλ, φόρεσε ένα chiffon φόρεμα σε απόχρωση πορτοκαλί, δημιουργημένο ειδικά για εκείνη από τη Νεοϋορκέζα σχεδιάστρια Colleen Allen, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στο θέμα.



Η συμπρόεδρος του Met Gala, Βένους Γουίλιαμς, επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski, με ένα εντυπωσιακό ασημένιο κολιέ να πέφτει από πάνω.

Όσο για την αδερφή της, Σερένα Γουίλιαμς που εμφανίστηκε ως σύγχρονη μονομάχος – με χρυσά πέδιλα, που «σκαρφάλωναν» σαν φίδι στο δεξί της πόδι. Στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση επέλεξε ένα μίνι, ασημί φόρεμα Marc Jacobs.

Η Τζανέλ Μονέ ήταν σαν να έχει βγει από το μέλλον με ένα φόρεμα που έμοιαζε διακοσμημένο με καλώδια υπολογιστή κα μεγάλα κοψίματα στη μέση. Το σύνολο περιλάμβανε επίσης μεγάλες πεταλούδες, μία από τις οποίες τοποθέτησε στα μαλλιά της.



Και μερικές ακόμα εμφανίσεις: