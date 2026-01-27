Αθηνά Οικονομάκου για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα: «Δεν χαίρομαι που ακούγονται διάφορα»

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Σε νέες δηλώσεις της, που μετέδωσε το πρωί της Τρίτης (27-01-2026) η εκπομπή «Breakfast@Star», η ηθοποιός τόνισε πως αισθάνεται άβολα όταν ακούει σχόλια για τον γάμο της. Ανέφερε πως είναι κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει η ίδια. Δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για τα όσα ετοιμάζει με τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν επιβεβαίωσε την ημερομηνία που έχει αναφερθεί, αλλά απέφυγε και να την διαψεύσει.

Η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε: «Δεν είναι το αγαπημένο μου (σ.σ να ασχολούνται τα Μέσα με τον γάμο της), αλλά δεν μπορείς να το ελέγχεις και πρέπει να το αποδεχτείς. Είμαι 20 χρόνια στον χώρο και ξέρω πώς λειτουργεί. Καλώς ή καλώς, αυτό έχει σημασία για τα Μέσα. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Δεν θα σας πω τίποτα πάνω σε αυτό».

Την αποκάλυψη για την ημερομηνία του γάμου έκανε ο Χρήστος Κούτρας, ο οποίος το μεσημέρι της Κυριακής (18-01-2026) ανέφερε μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» πως το ζευγάρι θα παντρευτεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πάρο. Ένα νησί που, όπως όλα δείχνουν, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των δύο ερωτευμένων και μόνο τυχαία δεν επιλέχθηκε για μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Όπως ειπώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής, η απόφαση έχει παρθεί και η ημερομηνία έχει οριστικοποιηθεί, με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο, παρουσία στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων.