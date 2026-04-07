Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα παραμένουν full in love: Οι νέες πόζες που ανέβασε ο μπασκετμπολίστας

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα διανύουν την καλύτερη φάση της σχέσης τους και μάλιστα ετοιμάζονται σε λίγο καιρό να επισημοποιήσουν τον δεσμό του με έναν γάμο.

Ο μπασκετμπολίστας και σύντροφος της γνωστής ηθοποιού τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) μοιράστηκε μία σειρά από νέες φωτογραφίες με την Αθηνά Οικονομάκου. Επίσης ο Μπρούνο Τσερέλα επισήμανε ότι ο χειμώνας έχει πλέον τελειώσει.

Οι πόζες του ζευγαριού είναι από το προηγούμενο διάστημα, όπου βρέθηκαν σε όμορφα μέρη του κόσμου και πόζαραν στον φακό ευτυχισμένοι.

«Τέλος ο χειμώνας, ετοιμαζόμαστε για την καλύτερη εποχή του χρόνου», έγραψε ο Μπρούνο Τσερέλα στη λεζάντα της ανάρτησής του.Ο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έχουν σκοπό να παντρευτούν φέτος το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου στην Πάρο.