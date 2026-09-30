Lifestyle

Ηλίας Βρεττός: «Θέλουμε να κρατήσουμε τη χαρά περισσότερο για εμάς» – Το νέο μήνυμα μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει πατέρας

«Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας», είπε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής
Ηλίας Βρεττός και Αναστασία Δεληγιάννη
Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη / NDP PHOTO
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Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη πρόκειται να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί και μοιράστηκαν τα χαρμόσυνα νέα με τους διαδικτυακούς φίλους του τραγουδιστή στα social media.

Η είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη (30.09.2026) ύστερα από ένα βίντεο που ανέβασε ο Ηλίας Βρεττός στο Instagram, που «ζωγραφίζει» με αντιηλιακό την κοιλιά της όμορφης συζύγου του, αποκαλύπτοντας ότι σύντομα θα γίνουν τρεις.

Μερικές ώρες αργότερα, ο γνωστός καλλιτέχνης ανέβασε ένα story και εξήγησε ότι δε θέλουν αυτή τη στιγμή να μοιραστούν περισσότερα με τον κόσμο, αλλά να κρατήσουν αυτή τη χαρά για εκείνους, ώσπου να το επεξεργαστούν.

Παράλληλα, ο Ηλίας Βρεττός ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές και το κύμα αγάπης που εξέλαβε.

«Παιδιά, πραγματικά θέλουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί από τη στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί σας τα χαρμόσυνα νέα έχουμε δεχτεί ένα απίστευτο κύμα αγάπης, ευχών και θετικής ενέργειας από όλους εσάς.

Θέλουμε να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους των media, δημοσιογράφους, εκπομπές που επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να κάνουμε κάποια δήλωση ή κάποια εμφάνιση.

Αυτή τη στιγμή θα μας επιτρέψετε όμως να κρατήσουμε αυτή τη χαρά έτσι λίγο περισσότερο για εμάς. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας, την ηρεμία μας και να το ζήσουμε και να το επεξεργαστούμε έτσι όπως το έχουμε φανταστεί εμείς. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά.

Να εύχεστε και εσείς αν θέλετε για εμάς και να είστε σίγουροι ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα μοιραστούμε ακόμη περισσότερα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και η αγάπη σας είναι πραγματικά ανεκτίμητη», είπε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Ηλίας Βρεττός.

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